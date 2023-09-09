Üçüncü Antalya Diplomasi Forumu Tarihi Açıklandı
Üçüncü Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) 1-3 Mart 2024'te düzenleneceği bildirildi. Bölgesel, küresel ve tematik meselelerin ele alınacağı forum, ertelenmesinin ardından yeni tarihinde gerçekleşecek.
Üçüncü Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) 1-3 Mart 2024'te düzenleneceği bildirildi.
ADF'nin X sosyal medya platformu hesabından yapılan paylaşımda, forumun düzenleneceği tarih açıklandı.
Açıklamada, "Bölgesel, küresel ve tematik meselelerin ele alınacağı 3. Antalya Diplomasi Forumu, 1-3 Mart 2024'te gerçekleşecektir. Sizlerle tekrar buluşmak için sabırsızlanıyoruz." ifadesi kullanıldı.
10-12 Mart'ta düzenlenmesi planlanan ADF, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ertelenmişti.
Kaynak: AA / Politika