Ankara'daki uçak kazasında hayatını kaybeden Libya askeri heyetinin cenazeleri Trablus'a getirildi

Ankara'daki uçak kazasında hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali El Haddad ve beraberindeki heyetin naaşları, Libya'nın başkenti Trablus'a getirildi.

Ankara'da 23 Aralık Salı günü havalandıktan kısa süre sonra düşen uçaktaki Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed El Haddad, Libya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Futuri Gribel, Askeri Fabrikalar Genel Müdürü Tuğgeneral Mahmut Cuma El Giteviy, Genelkurmay Başkanı Danışmanı Muhammed El Assavi Diyab ve bakanlık fotoğrafçısı Muhammed Ömer Ahmed Mahcub'un naaşları, Türkiye'de düzenlene resmi törenle Libya'ya gönderildi. Cenazeler Libya Ulusal Birlik Hükümeti'ne ait "5A-ON1" numaralı uçak ile başkenti Trablus'a getirildi. Trablus Havalimanı'nda düzenlenen resmi törene Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el-Lafi, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı ve Savunma Bakanı Abdülhamid Dibeybe, Bakanlık Müsteşarı Abdül Selaman el-Zubi, Genelkurmay Başkan Yardımcısı Korgeneral Selahaddin el-Namruş ve Libya ordusunun üst düzey isimleri katıldı. - TRABLUS