Haberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: "Ön rapor çalışması başlatılmış olup ses kayıt cihazı (Cockpit Voice Recorder-CVR) ve veri kayıt cihazı (Flight Data Recorder-FDR) yapılacak ilk incelemenin ardından uçağın düşüş nedeninin belirlenmesi için ses kayıt cihazı ve uçuş veri...

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uçak kazasının nedenini belirlemek amacıyla ses kayıt cihazı ve uçuş veri kayıt cihazının tarafsız bir ülkede inceleneceğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: "Ön rapor çalışması başlatılmış olup ses kayıt cihazı (Cockpit Voice Recorder-CVR) ve veri kayıt cihazı (Flight Data Recorder-FDR) yapılacak ilk incelemenin ardından uçağın düşüş nedeninin belirlenmesi için ses kayıt cihazı ve uçuş veri kayıt cihazının incelenmesi tarafsız bir ülkede gerçekleştirilecektir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi, TBMM'de kabul edildi

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hayvanıyla video çekip asgari ücretle ilgili yaptığı kıyasa tepki var

Asgari ücretle ilgili yaptığı kıyasa büyük tepki var
MEB, fenomen öğretmenler için harekete geçti! Ağır cezalar yolda

Bu görüntüler sonrası harekete geçildi! Ağır cezalar yolda
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
Kendisini aldatan kocasını arabada başka bir kadınla bastı

Kendisini aldatan kocasını arabada başka bir kadınla bastı
Hayvanıyla video çekip asgari ücretle ilgili yaptığı kıyasa tepki var

Asgari ücretle ilgili yaptığı kıyasa büyük tepki var
Güllü'nün kızına cezaevinde şiddet! Apar topar Silivri'ye nakledildi

Güllü'nün kızına cezaevinde şok! Apar topar Silivri'ye nakledildi
Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt

Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt