Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uçak kazasının nedenini belirlemek amacıyla ses kayıt cihazı ve uçuş veri kayıt cihazının tarafsız bir ülkede inceleneceğini açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: "Ön rapor çalışması başlatılmış olup ses kayıt cihazı (Cockpit Voice Recorder-CVR) ve veri kayıt cihazı (Flight Data Recorder-FDR) yapılacak ilk incelemenin ardından uçağın düşüş nedeninin belirlenmesi için ses kayıt cihazı ve uçuş veri kayıt cihazının incelenmesi tarafsız bir ülkede gerçekleştirilecektir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika