Üç Türk Milletvekili Azerbaycan'a Hareket Etti

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu'na ait teknelerde bulunan 3 milletvekilimiz, Türkiye'ye dönmek üzere Azerbaycan'a hareket etmişlerdir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu'na ait teknelerde bulunan 3 Türk milletvekilinin ülkeye dönmek üzere Azerbaycan'a hareket ettiğini, diğer Türk vatandaşlarının ise yarın özel bir uçak seferiyle Türkiye'ye getirilmeleri için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu'na ait teknelerde bulunan 3 milletvekilimiz, Türkiye'ye dönmek üzere Azerbaycan'a hareket etmişlerdir. Diğer vatandaşlarımızın yarın yapılacak özel bir uçak seferiyle ülkemize gelmesi için çalışmalarımız sürüyor. Gerçekleşmesi halinde söz konusu seferle üçüncü ülke vatandaşlarını da tahliye etmeyi öngörüyoruz." - ANKARA