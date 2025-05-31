UAEA'nın Raporu: İran'ın Nükleer Faaliyetleri Ciddi Endişe Kaynağı

UAEA'nın Raporu: İran'ın Nükleer Faaliyetleri Ciddi Endişe Kaynağı
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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran'ın son üç aylık nükleer faaliyetlerine ilişkin raporunda, yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyum stokunun yüzde 90 seviyesine yakın olduğunu belirtti. İran'ın nükleer silah üretimi konusunda uyarıldığı raporda, bazı sahalarda bildirilmeyen nükleer faaliyetlerin sürdüğü ifade edildi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) İran'ın son 3 aylık nükleer faaliyetlerine ilişkin raporunda, yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyum stokunun nükleer silah üretimi için gerekli olan yüzde 90 seviyesine oldukça yakın olduğu açıklandı.

UAEA, İran'ın son 3 aylık nükleer faaliyetlerine ilişkin hazırladığı raporu Yönetim Kurulu üyesi ülkelerle paylaştı. Raporda, İran'ın 17 Mayıs itibarıyla yüzde 60 oranında zenginleştirdiği uranyum stokunun 408,6 kilograma ulaştığı, bu miktarın Şubat ayında 274,8 kilogram olduğu belirtildi. Yüzde 60 oranındaki zenginleştirmenin, nükleer silah üretimi için gerekli olan yüzde 90 seviyesine oldukça yakın olduğuna dikkat çekilen raporda, yaklaşık 42 kilogramlık yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyumun, daha da zenginleştirilmesi halinde bir atom bombası yapımında kullanılabileceği vurgulandı.

"Uranyum zenginleştiren ancak nükleer silaha sahip olmayan tek ülke"

Raporda ayrıca, İran'ın bu seviyede uranyum zenginleştiren, ancak nükleer silaha sahip olmayan tek ülke olduğuna işaret edilerek, bunun "ciddi bir endişe kaynağı" olduğu ifade edildi. Raporda, Tahran'a nükleer programı konusunda uyarıda bulunulduğu ve UAEA ile tam iş birliği yapma çağrısı yapıldığı belirtildi.

Toplam uranyum miktarı 9 bin tonu geçti

Raporda, İran'ın düşük oranlar da dahil olmak üzere toplam zenginleştirilmiş uranyum stokunun 9 bin 247,6 kilograma ulaştığı belirtilerek, bu miktarın Şubat ayına göre 953,2 kilogram arttığı kaydedildi.

Bildirilmemiş üç sahada nükleer faaliyet

Raporda, İran'ın daha önce bildirimde bulunmadığı Lavisan-Shian, Veramin ve Turquzabad'daki üç sahada beyan edilmemiş nükleer maddeler kullanarak faaliyet yürüttüğü sonucuna varıldığı bildirildi. Ajans, İran'ın bu tesislerde yürütülen faaliyetlerle ilgili güvenilir yanıtlar vermekte başarısız olduğunu ve denetim yapılan bölgeleri dezenfekte ettiğini kaydetti.

Turquzabad'da 2018 yılına kadar menşei bilinmeyen nükleer materyal veya kirlenmiş ekipman bulundurulduğuna dair kanıtlara ulaşıldığı aktarılan raporda, buna rağmen ajansın İran'da şu anda devam eden, yapılandırılmış ve gizli bir nükleer silah programına dair güvenilir bir bulguya ulaşmadığı da vurgulandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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