Çanakkale'de başlayan orman yangınına müdahale eden Tuzla Belediyesi, havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.

Tuzla Belediyesi Çanakkale yangını için seferber oldu

ÇANAKKALE - Çanakkale'de Salı günü öğleden sonra merkeze bağlı Damyeri mevkiinde başlayan orman yangını ile mücadele havadan ve karadan aralıksız devam ediyor. Tuzla Belediyesi de yangını söndürmek için tüm imkanları seferber etti.

Çanakkale'nin merkeze bağlı Damyeri mevkiinde başlayan orman yangınıyla mücadele havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla saatlerdir devam ediyor. Tuzla Belediyesi Sivil Savunma Ekipleri, 2 kurtarma aracı, 2 su tankeri ve 9 personel ile yangını kontrol altına alma çalışmalarına katıldı.

Çanakkale'de Salı günü öğleden sonra merkeze bağlı Damyeri mevkiinde başlayan orman yangını ile mücadele havadan ve karadan aralıksız devam ediyor. Yangını söndürmek için tüm imkanlar seferber edilirken Tuzla Belediyesi ekipleri de yangını kontrol altına alma çalışmalarına katıldı. Tuzla'dan yola çıkan Sivil Savunma Ekipleri, kurtarma aracı, 2 su tankeri ve 9 personel dün itibariyle Yağcılar Köyü Mevki 'sindeki çalışmalar katıldı.

"Dualarınızı eksik etmeyin"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Çanakkale'de ekiplerimiz görev başında. En kısa sürede yangının sönmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.