Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, 2023 Liberal Düşünce Kongresi'ne katıldı

TUZLA Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen 2023 Liberal Düşünce Kongresi'ne katıldı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde Liberal Düşünce Topluluğu tarafından 2023 Liberal Düşünce Kongresi gerçekleştirildi. Kongrede konuşan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "Farklılıkların farkındayım. 22 yılı aşkındır siyasetteyim. Liberal düşünceyi uzaktan takip ediyordum ve yakından da takip etmeye çalıştım. Bütün bunlardan bağımsız olarak düşünmeye çalışan biri olarak bugün aranızdayım. Gerçekten düşünceye kıymet veren bir topluluğun arasındayım. Gerçek saygının terörize olmamış olan düşüncelere saygıyla başladığına da inanıyorum. Her zaman yanlış olduğuna hiçbir zaman yüzde 100 emin olmadık. Hiçbir fikri reddetmedim. Hiçbir fikri asla böyle önemsiz görmedim, saygı duydum, dinliyorum ve gerçekten onları da anlamaya çalışıyorum. O yüzden bugünkü oturumlardan faydalanacağımıza inanıyorum. Takip de ediyorum. Desteklemenin ötesinde yayınlarınızı da takip etmeye çalışıyorum" diye konuştu.

Yapılan çalışmalarla ilgili sorular yönelten Yazıcı, "Ben aslında burada temel bilimlerle bir araştırma vakfına çok aşık birisiyim. Temel bilim, düşünce ve oturum konuları arasında bir bağlantı kurmaya çalıştım. Konu ve başlıklara baktım. Bir metafor diyebilir miyiz? Bilmiyorum, aslında bir bağlantı kurma gayretim vardı. Onu sizin düşüncelerinize bırakıyorum. Bir metafor oldu mu? Olmadı mı? bilemiyorum. Ama düşüncenin bu kadar çok farklı versiyonlarına girdiği ve antik çağ dönemlerinden beri gelen bütün izin ve felsefelerin bir öncekiyle, bir sonrasıyla gelen ve insanlığın modern ve post bir dönemde hocamın da ifade ettiği gibi benden önce artık nereye gidiyoruz? Tekrar geri dönüş mü var? Çok daha ileriye mi gitmemiz gerekiyor? Birazcık daha enerjinin korunumu kanunu gibi acaba düşünce arasında bir bağ var mıdır? diye düşündüm. Aslında oturumun başlıklarıyla çıkabilecek sonuçlara baktım. Çok önemli çizgileri olan önemli sonuçlar çıkacak olan oturumlar gördüm. Bağlantı kurmaya çalıştım ve bu iki soruyla da bitirmeye çalışacağım" ifadelerini kullandı.

Sözlerini sürdüren Yazıcı, şöyle konuştu:

"Evet biliyoruz ki enerjinin korunumu kanununda yani yalıtılmış bir ortamdaki enerji asla değişmez, aynı zamanda da yok edilemez. Aslında bu termodinamiğin birinci yasası ve bunu düşündüğümüzde düşünceyi yerine koyduğumuzda düşünceyi enerjinin yerine koyacak olursak aslında toplam düşüncenin değişmeyeceğini düşünebilir miyiz? Belki de saf düşünce açısından bakıyorum. Kapalı toplumlarda belki de bu olabilir ama mutlaka değişecektir. Ancak enerji başka enerjiye dönüşüyor, kuvvete dönüşüyor, kendisini koruyabiliyor veya çok faydalı hareket ve değişimlerle beraber fayda veya zarar getirecek sonuçlar oluşturabiliyor. Bunu ben aslında daha çok nükleer enerji örneğiyle söyleyeceğim ki insanlık faydasını enerjisi de oluşturabildiği ama yakıcı, yıkıcı termonükleer patlamalarla, kitlesel ölümler, imhalara da neden olabiliyor. Ama düşünce de oluşturduğu hareket veya değişimler, dönüşümler, fayda veya zararları üretebiliyor. Ürettiğini de dünyada da birçok örnekle görebiliyoruz. İyi veya kötü sonuçlara neden olabiliyor. O halde, sadece sarf edilebilen bir enerji nasıl temiz ve iyilik ve kötülük açısından nötr ise saf düşünce de iyilik ve kötülük açısından nötr olabilir mi? Oturumlarda yerini alacak başlıklarda aslında olumlu veya olumsuz, pozitif ya da negatif her konuya saf düşüncenin dönüştürülmesi sırasında ortaya çıkan semptomlar veya komplikasyonlardan tıbbi terimlerle belki ifade ediyorum ama siz daha da uygun terimler bulacaksınız. Bunlar çıkabilir mi'Çıkacaktır mutlaka ki bu sonuçları göreceğiz."

'Saf düşünceye nasıl dönebiliriz?' diyen Yazıcı, "İnsanı fabrika ayarlarında da belki demiyorum ama düşüncenin dönüşümünü insanlığın faydasına yeniden ve daha pozitif gerçekleştirmek için neler yapabiliriz? Bu topluluğun gerçekten bunu başarabileceğine ve fikirler ortaya koyabileceğine inanıyorum. Burada düşünmeye çalışan birisi olarak, düşünenleri takip etmek için burada bulunuyorum. Bu kongrenin hayatımıza, ülkemizin bütün katılımcılara, ülkemizin fikir hayatına ve insanlığımıza hayırlar ve güzellikler getirmesini diliyorum" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu kaydeden Yazıcı, "Daha da güçlenmesi gerektiğini yaşanan olaylarla da görebiliyoruz. Özellikle de jeopolitik konumumuzda gerçekten güçlü olmak lazım. 10 binlerce kilometre öteden insanlar gelip burada demokrasi ve insan hakları konusunda havailik yapmaya çalışıyorlar. Ama işin özünde tamamen kendi çıkarları ve kendi taleplerini yeniden şekillendirmeye çalışmak için mücadele verilirken güçlü olmak zorunda olduğumuzu bir defa daha anlıyoruz. Güçlü olmak deyince tabi ki her konuda güçlü olmak lazım. Fikren de güçlü olmak lazım. Devletin bilim ve ürünü teknolojide güçlü olması lazım" dedi.