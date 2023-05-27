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Tuzla Belediye Başkanı Erdoğan'ın liderliğinde yapılan hizmetleri paylaştı

Tuzla Belediye Başkanı Erdoğan'ın liderliğinde yapılan hizmetleri paylaştı

Politika Haberleri

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, resmi Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen önemli hizmetleri paylaştı. Yazıcı, 'Neden mi Erdoğan? Çünkü başarılı işler yapıldı ve daha da yapılacak' ifadelerini kullandı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, resmi Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen önemli hizmetleri paylaştı. Yazıcı, "Neden mi Erdoğan? Çünkü başarılı işler yapıldı ve daha da yapılacak" ifadelerini kullandı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, resmi Twitter hesabından bir video paylaşımında bulundu. Başkan Yazıcı, videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen yatırımlardan bahsetti. Yapılan çeşitli yatırımları sayan Başkan Yazıcı, "Neden mi Erdoğan? Çünkü başarılı işler yapıldı ve daha da yapılacak" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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