Tütünle Mücadelede 16. Yıl: Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Açıklama

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tütünle mücadelede 16. yıl dönümünde geleceğe yönelik daha sağlıklı bir Türkiye için toplumsal dayanışma çağrısında bulundu. Paylaşımında 'Dumansız Türkiye' temalı yeni bir kamu spotuna da yer verdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Tütünle mücadelede 16. yıl. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için, daha sağlıklı yarınlar için, hep birlikte daha güçlü, dumansız Türkiye." ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından Türkiye'de kapalı alanlarda tütün ve tütün mamullerinin tüketiminin yasaklanmasının 16. yıl dönümüne ilişkin paylaşım yaptı.

Memişoğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

"Tütünle mücadelede 16. yıl. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için, daha sağlıklı yarınlar için, hep birlikte daha güçlü, dumansız Türkiye."

Paylaşımda, "Dumansız Türkiye" temalı, bir baba ve kızının rol aldığı yeni kamu spotuna da yer verildi.

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Politika
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