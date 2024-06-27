Tütün Endüstrisi Elektronik Sigara ve Isıtılmış Tütün Ürünleriyle Yeni Bir Tür Tütün Salgını Oluşturmaya Çalışıyor

Ak Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, "Tütün endüstrisi elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünleriyle yeni bir tür tütün salgını oluşturmaya çalışıyor." dedi.

Durgut, Meclis'te, Çocukları Tütün Salgını ve Zararlarından Koruma İnisiyatifi'nde yer alan öğretim üyeleriyle birlikte basın toplantısı düzenledi.

Tütün ürünleriyle mücadele ederken tüketicilerle değil sigara kartelleriyle mücadele ettiklerini vurgulayan Durgut, sigara şirketlerinin ölümcül salgınları tetiklediğini dile getirdi. Durgut, "Küresel sigara firmalarından biri olan Philip Morris International'ın, sigara tüketim oranlarının düşmesi karşısında gençleri ısıtılmış tütün ürünlerine başlatma çabası ifşa oldu. Philip Morris Japonya'dan bugün sızan belgeler, zehirli tütün ürünü olan IQOS'un toplum genelinde kabul görmesini sağlamak amacıyla politika yapıcıları, sağlık uzmanlarını, işletmeleri ve tüketicileri etki altına almaya yönelik sinsi bir planlama içerisinde olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

Uluslararası Tütün Endüstrisi Gözetleme Kuruluşunun (STOP), şirketin Japonya'daki pazarlama planını ifşa ettiğini belirten Durgut, küresel firmanın, politika yapıcıları etki altına almaya yönelik çok boyutlu stratejisinin bu şekilde gözler önüne serildiğini kaydetti. Durgut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Philip Morris Japonya, bir yandan 'dumansız' söylemine başvurup geleneksel sigaraya savaş açmış imajı oluştursa da diğer yandan geleneksel sigara piyasasının en büyük ikinci firması olarak bu pozisyonunu koruma yönünde faaliyetlerini sürdürüyor. Bu belge, tütün endüstrisinin sigara içilmesinin yasak olduğu mekanlarda ısıtılmış tütün ürünleri kullanımına izin verilmesi, endüstrinin kirli ürünlerinin zarar azaltıcı özelliklerine yönelik mesnetsiz iddialarının yayılması ve ısıtılmış tütün ürünlerine düşük vergilendirme yapılması yönünde lobi faaliyetleri yürüttüğünü ortaya koyuyor. Tütün endüstrisi elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünleriyle yeni bir tür tütün salgını oluşturmaya çalışıyor."

"Yeni kullanıcılar kazanma peşinde olduğunu gösteriyor"

Ak Parti'li Durgut, 2019'dan bu yana Japonya'da bu ürünlerin satışında yüksek oranda artış olduğuna işaret ederek, Türkiye'nin bundan ders çıkarması gerektiğini söyledi.

Japonya'dan sızan başka belgelerin, elde edilen pazarlama belgesine konu zaman diliminde küresel sigara şirketinin bazı araştırmalara gizlice finansman sağlandığını da ortaya koyduğunu anlatan Durgut, "Philip Morris International her ne kadar ısıtılmış tütün ürünlerinin yalnızca yetişkinlere yönelik olduğunu iddia etse de sızan pazarlama belgesi, PMI'nin bağımlılık yapıcı bu ürünü çocukların ve gençlerin bulunduğu daha geniş bir kitleye ulaştırarak yeni kullanıcılar kazanma peşinde olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

Durgut, şirketin, Japonya'da yeni ürününü pazarlarken geleneksel sigara kullanımının azalacağı vaadinde bulunduğunu ancak geleneksel sigara kullanımının devam ettiğini de söyledi.

Çocukları Tütün Salgını ve Zararlarından Koruma İnisiyatifi'nin önemine işaret eden Durgut, kuruluşun, küresel tütün epidemisinin oluşturduğu şartlarla mücadele etmeyi, tütün endüstrisinin oyunlarına karşı çocuk ve gençleri korumayı amaçladığını, Türkiye'nin bilim insanları, üniversiteler, kamu kurumları, Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF gibi uluslararası kuruluşların da dahil olduğu 50'den fazla katılımcıdan oluştuğunu bildirdi.

"Isıtılmış tütün ürünleri ciddi boyutlarda DNA hasarlarına yol açıyor"

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müşerref Şule Akçay, basın toplantısında yaptığı konuşmada, araştırmaların ısıtılmış tütün ürünlerinin, geleneksel sigara gibi sağlığa zararlı olduğunu, ayrıca akut etkilere yol açtığını anlattı.

Elektronik sigaraların "EVALI" olarak anılan bir hastalığa neden olduğunu kaydeden Akçay, bu hastalığın özellikle gençlerde salgın şekilde görüldüğünü söyledi. Akçay, öte yandan Kovid-19 salgını nedeniyle dünyada 7 milyon kişi hayatını kaybederken, tütün ürünleri dolayısıyla her yıl 8 milyon insanın yaşamını yitirdiğine dikkati çekti.

Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Toksikoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmet Çok, elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünleri kullanımı sırasında aynı anda 9 bin kimyasala maruz kalındığını vurgulayarak, "Lise çağındaki gençlerimizin cebinde yeni bir oyuncak oldu. İlki cep telefonlarıydı, ikincisi elektronik sigara oldu. Sağlıklarını tehdit ediyor. Bu konuya 15 senemi ayırdım. Yayın aşamasında olan çalışmamızda da dünyada ilk kez ısıtılmış tütün ürünlerinin DNA'mızda oluşturduğu değişikliklere ilişkin yeni bulgular elde edildi. Isıtılmış tütün ürünleri ciddi boyutlarda DNA hasarlarına yol açıyor." diye konuştu.