Tutuklu gazeteci Tolga Şardan'ın tutukluluğuna itiraz edildi

Tutuklu gazeteci Tolga Şardan'ın avukatları, tutuklama kararına itiraz dilekçesi sundu. Dilekçede, Şardan'ın yazısı nedeniyle tutuklandığı suçun katalog suçlardan olmadığı vurgulandı. Ayrıca, Şardan'ın tutukluluğunun haksız olduğu ve derhal serbest bırakılması talep edildi.

Tolga Şardan'ın avukatları Turgut Kazan ve Aslı Kazan tarafından tutuklama kararı veren İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğine itiraz dilekçesi sunuldu. Dilekçede, Şardan hakkında 31 Ekim 2023 günü kaleme aldığı yazısı nedeniyle TCK'nin 217/a maddesindeki "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan resen soruşturma başlatılarak 1 Kasım 2023'te İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı hatırlatıldı. Dilekçede, mahkemenin tutuklama kararında TCK'nin 217/a maddesindeki suçun katalog suçlardan olduğunun kabulüne karşı, bu suçun katalog suçlardan olmadığı vurgusu yapıldı.

"MAĞDURİYETİNE BİR AN EVVEL SON VERİLSİN"

Soruşturma konusu yazının, kamuoyu gündeminde yoğun olarak yer alan ve bizzat savcı ve yargıçlar tarafından gündeme getirilen yargı içindeki iddialara ilişkin olduğu ve haber değeri taşıdığının şüphesiz olduğu kaydedildi. Dilekçede, "35 yıllık gazeteci olan, pek çok kez haberleri nedeniyle soruşturma geçiren müvekkilimiz, her zaman görevinin başında olmuş, bu soruşturmaları işinin bir parçası olarak kabul etmiştir. Çağrıldığında gitmiş, ifadesini vermiş, kovuşturmaya dönüşürse yargılamayı takip etmiştir. Sabit ikametgahı, işi, ailesi, düzeni olan müvekkilimiz için verilen tutuklama kararının büyük bir haksızlık olduğunu tekrarlıyor. Mutlaka itirazımız kabul edilerek bu mağduriyete bir an evvel son verilmesi gerektiğini belirtiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"TUTUKLULUKTA ISRAR EDİLMESİ AĞIR VE HAKSIZ"

Ceza verilse dahi muhtemel cezanın hiç yatar gerektirmeyeceği açık bir suç için diğer adli kontrol tedbirleri yerine tutuklulukta ısrar edilmesinin çok ağır ve haksız olduğu kaydedilen dilekçede, Şardan hakkındaki tutuklamanın kaldırılarak derhal serbest bırakılmasına karar verilmesi talep edildi.