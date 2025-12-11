Haberler

TÜSİAD Yönetimi Ankara'da Toplandı

Güncelleme:
TÜSİAD yönetimi ve üyeler, yarın yapılacak Yüksek İstişare Konseyi toplantısı öncesi Ankara'da bir otelde bir araya geldi. Programa; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve TÜSİAD üyeleri katıldı.

YÜKSEK İSTİŞARE KONSEYİ TOPLANTISI YARIN YAPILACAK

2025 yılı TÜSİAD ikinci Yüksek İstişare Konseyi toplantısı yarın Ankara'da bir otelde gerçekleştirilecek. Toplantının açılış konuşmaları TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan tarafından yapılacak. Toplantıya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan onur konuğu olarak katılacak.

Haber-Kamera: Samet ÖKSÜZ-Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
