TUSAŞ'a Terör Saldırısı: 4 Şehit, 14 Yaralı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Biri kadın biri erkek olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Maalesef 4 şehidimiz bulunmakta. 14 yaralımız var, yaralılarımızdan 3'ünün durumu ağır. Terörü lanetliyoruz. Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor, kimlikleri belli olunca hangi terör örgütü olduğunu paylaşacağız" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'ın Kahramankazan tesislerine yapılan terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Terörü lanetlediğini dile getiren Bakan Yerlikaya, "Ankara Kahramankazan ilçemizde yerli ve milli savunma sanayimizin göz bebeği TUSAŞ'a maalesef 15.26'da bir terör saldırısı olmuştur. Bu saldırı duyulur duyulmaz, haber alır almaz süratle jandarma ve emniyet birimlerimiz, özel harekatımız buraya geldi. Biri kadın biri erkek olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Maalesef 4 şehidimiz bulunmakta. 14 yaralımız var, yaralılarımızdan 3'ünün durumu ağır. Terörü lanetliyoruz. Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor, kimlikleri belli olunca hangi terör örgütü olduğunu paylaşacağız. TUSAŞ'a ve tüm Türkiye'ye baş sağlığı duyuyoruz. Cumhurbaşkanımıza tüm süreci bilgi verdik. Milli birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize kim pusu kuruyorsa ister terör örgütü olsun ister organize suç örgütü olsun hiç durmadan duraksamadan azimle, kararlılıkla bunların nefeslerini kesmekte kararlıyız. Bizim kardeşliğimiz, bizim birliğimiz, devletimizin ve milletimizin iradesi her zaman galip gelecektir bundan kimsenin şüphesi olmayacaktır" diye konuştu. - ANKARA