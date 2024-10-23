Üye Girişi
Haberler

TUSAŞ'a Terör Saldırısı: 4 Şehit, 14 Yaralı

TUSAŞ'a Terör Saldırısı: 4 Şehit, 14 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'ın Kahramankazan tesislerine yapılan terör saldırısında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 4 şehit ve 14 yaralı olduğunu açıkladı. Bakan, terörü lanetleyerek, kimlik tespit çalışmaları devam ettiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Biri kadın biri erkek olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Maalesef 4 şehidimiz bulunmakta. 14 yaralımız var, yaralılarımızdan 3'ünün durumu ağır. Terörü lanetliyoruz. Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor, kimlikleri belli olunca hangi terör örgütü olduğunu paylaşacağız" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'ın Kahramankazan tesislerine yapılan terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Terörü lanetlediğini dile getiren Bakan Yerlikaya, "Ankara Kahramankazan ilçemizde yerli ve milli savunma sanayimizin göz bebeği TUSAŞ'a maalesef 15.26'da bir terör saldırısı olmuştur. Bu saldırı duyulur duyulmaz, haber alır almaz süratle jandarma ve emniyet birimlerimiz, özel harekatımız buraya geldi. Biri kadın biri erkek olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Maalesef 4 şehidimiz bulunmakta. 14 yaralımız var, yaralılarımızdan 3'ünün durumu ağır. Terörü lanetliyoruz. Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor, kimlikleri belli olunca hangi terör örgütü olduğunu paylaşacağız. TUSAŞ'a ve tüm Türkiye'ye baş sağlığı duyuyoruz. Cumhurbaşkanımıza tüm süreci bilgi verdik. Milli birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize kim pusu kuruyorsa ister terör örgütü olsun ister organize suç örgütü olsun hiç durmadan duraksamadan azimle, kararlılıkla bunların nefeslerini kesmekte kararlıyız. Bizim kardeşliğimiz, bizim birliğimiz, devletimizin ve milletimizin iradesi her zaman galip gelecektir bundan kimsenin şüphesi olmayacaktır" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Savaş ve Çatışma İçişleri Bakanı Kahramankazan Politika Güvenlik 3-sayfa ankara Terör TUSAŞ

Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı: 4 şehidimiz, 14 yaralı var

Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılarımız var

 TUSAŞ'taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan'dan ilk açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hain saldırıya ilişkin ilk açıklama

 İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ'a saldıran 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Yerlikaya paylaştı! İşte TUSAŞ'taki saldırıya ilişkin son durum raporu
TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısı sonrasında sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme

Hain saldırı sonrası sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme
Mossad nedir, kimdir? TRT 1 canlı maç izle! ATALANTA CELTİC CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Milli Yas ilan edilecek mi (TUSAŞ)? MasterChef neden yok, MasterChef yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı? Leyla dizisi neden yok, Leyla Aşk Adalet yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı? Galatasaray Elfsborg maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Galatasaray Elfsborg geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Sandık Kokusu neden yok, Sandık Kokusu yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı? Taş Kağıt Makas neden yok, Taş Kağıt Makas yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı? Kuruluş Osman neden yok, Kuruluş Osman yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı? YouTube bugün açılır mı? 23-24 Ekim YouTube düzeldi mi? Bugün dizi yayınlanacak mı, diziler ertelendi mi 23 Ekim Çarşamba?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.