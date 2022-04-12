TÜRKSOY'da devir teslim töreni Bakan Çavuşoğlu ve Ersoy'un katılımıyla gerçekleştirildi - Haberler

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TÜRKSOY'da devir teslim töreni Bakan Çavuşoğlu ve Ersoy'un katılımıyla gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı - Mevlüt İşli - Politika
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TÜRKSOY'da devir teslim töreni Bakan Çavuşoğlu ve Ersoy'un katılımıyla gerçekleştirildi Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Genel Sekreterliğinde devir teslim töreni gerçekleştirildi.

TÜRKSOY'da devir teslim töreni Bakan Çavuşoğlu ve Ersoy'un katılımıyla gerçekleştirildi

ANKARA - Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Genel Sekreterliğinde devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Kırgızistan Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerini de üstlenen Sultan Raev, TÜRKSOY Daimi Konseyi'nin oy birliğiyle aldığı kararla yeni dönem için TÜRKSOY Genel Sekreteri seçildi.

TÜRKSOY Genel Sekreterliğinde düzenlenen devir teslim törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan eski Türksoy Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, görev aldığı süre boyunca kalbinin Türk dünyası için attığını belirterek, hedeflere ulaşmak adına durmadan çalıştıklarını söyledi.

Yeni Genel Sekreter Sultan Raev ise yaptığı konuşmada Türk kültürünü ve zenginleştirmeyi asıl görev olarak kabul ettiklerinin altını çizerek bugün gelinen noktada birliğin dünya medeniyetinin de gelişmesine katkı sağladığını anlattı.

Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri ise, "Türk dünyasındaki iş birliğinin mayası ortak kültürümüzdür. Ortak kültürümüz halklarımız arasındaki muhabbetin ve sevginin kaynağıdır. İlk kurulumuz TÜRKSOY'dur. Biz Türk birliğinin temeli başlattık" dedi.

Program sonunda Kaseinov ve Raev karşılıklı olarak birbirlerine hediye takdiminde bulundu.

TÜRKSOY'da devir teslim töreni Bakan Çavuşoğlu ve Ersoy'un katılımıyla gerçekleştirildi

TÜRKSOY'da devir teslim töreni Bakan Çavuşoğlu ve Ersoy'un katılımıyla gerçekleştirildi

TÜRKSOY'da devir teslim töreni Bakan Çavuşoğlu ve Ersoy'un katılımıyla gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı / Mevlüt İşli - Politika

Türk kültürü, Kırgızistan, Turizm, Türk, Politika, Haberler

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