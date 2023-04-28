TÜRKPA üyesi ülkelerin meclis başkanları Togg ile Meclise geldi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 12'nci Genel Kurulu'na katılan ülkelerin meclis başkanlarını Togg ile Meclise getirdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TÜRKPA 12'nci Genel Kurulu için Türkiye'de bulunan TÜRKPA üyesi ülkelerin meclis başkanları ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne makam aracı olarak kullanmaya başladığı Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg ile geldi. Şentop'un kullandığı araçta yanında Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova, arkasında ise Kazakistan Meclis Başkanı Yerlan Koşanov ve Kırgız Cumhuriyeti Jogorku Keneş Başkanı Nurlanbek Şakıyev yer aldı. Kırgız Cumhuriyeti Jogorku Keneş Başkanı Şakıyev, "Çok güzel araç" dedi.

Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova da aracı çok beğendiğini, çok rahat bulduğunu belirterek, "Bizim için çok hoş bir gündü. Mustafa Bey rehberliğiyle buraya geldik. Çok güzel, çok rahat" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, Togg'un Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere dost ve kardeş ülkelerde yaygın olarak kullanılacağını ifade etti. - ANKARA