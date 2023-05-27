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TÜRKPA seçim gözlem heyetinden YSK'ya ziyaret

Politika Haberleri

TÜRK Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) seçim gözlem heyeti, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) ziyarette bulundu. TÜRKPA seçim gözlem heyeti, yarın yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimleri öncesi YSK'yı ziyaret etti. 8 kişiden oluşan heyet, YSK Başkanı Ahmet Yener ve kurul üyeleri ile görüşerek bilgi aldı. Basına kapalı yapılan görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.

TÜRK Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) seçim gözlem heyeti, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) ziyarette bulundu.

TÜRKPA seçim gözlem heyeti, yarın yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimleri öncesi YSK'yı ziyaret etti. 8 kişiden oluşan heyet, YSK Başkanı Ahmet Yener ve kurul üyeleri ile görüşerek bilgi aldı. Basına kapalı yapılan görüşmenin ardından açıklama yapılmadı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Yüksek Seçim Kurulu Ahmet Yener Politika Haberler

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