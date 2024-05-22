TÜRKPA Milli Savunma Komisyonu 1. Toplantısı Gerçekleştirildi

Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Milli Savunma Komisyonu 1. Toplantısı, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar başkanlığında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleştirildi.

TBMM Şeref Salonu'nda düzenlenen TÜRKPA Milli Savunma Komisyonu 1. Toplantısı'na TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Komisyonu üyesi milletvekilleri ve TÜRKPA üyesi devletlerin temsilcileri katıldı. Toplantıda Türk devletleri arasında savunma ve güvenlik alanında işbirliği ele alındı.

"Günümüz dünyasının en önemli gereksinimlerinden biri de milli savunmada güçlü olmaktır"

Özbekistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret nedeniyle toplantıya telekonferans yolu ile katılan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk dünyasının birliği, dirliği ve kendi arasında ortak bir geleceğe doğru yürümesinin dünya barışının temin edilebilmesi için bir fırsat olduğunu belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Türk dünyasında bugün hem imkan ve fırsatlar anlamında hem de siyasi irade anlamında bu ortaklaşmayı sağlayabilecek bir yapının oluşmakta olduğunu görüyoruz ve bundan fevkalade memnuniyet duyuyoruz. İşbirliği yapacağımız alanlar; ekonomi, ticaret, kültür, tarihi mirasa sahip çıkma, ortak dil, kültür ve tarih okumalarını gerçekleştirme alanlarında ortak birçok çalışma yapabiliriz. Hiç şüphesiz günümüz dünyasının en önemli gereksinimlerinden biri de milli savunmada güçlü olmaktır. Bu çerçevede Milli Savunma Komisyonu Başkanımızın sizleri davet ederek dönem başkanlığını sürdürmekte olduğumuz ve önümüzdeki hafta Azerbaycan Meclis Başkanlığına devredeceğimiz bu süreçte sizleri Ankara'da bir araya getirmiş olması son derece önemlidir. Milli savunma, ülkelerin milli bağımsızlıklarının temin edilebilmesi, kendilerini dış tehlikelerden koruyabilmesi için fevkalade bir imkandır. Bu çerçevede Türkiye, uzun yıllardır bir taraftan terör, bir taraftan jeopolitik riskler çerçevesinde karşılaştığı savunma alanındaki riskleri bertaraf edebilmek için üstün bir gayretle mücadele etmektedir. Kötü komşu bizi ev sahibi yapmıştır. Bize örtülü ya da açık bir şekilde ambargo uygulayanlar, bugün Türk savunma sanayiinin dünyada en önde gelen lider savunma sanayilerinden birisi olduğunu görüyor ve hayret ediyorlar. 2002 yılında yaklaşık 5 buçuk milyar TL olan savunma sanayiinin büyüklüğü bugün artık 90 milyar TL seviyesine ulaşmıştır."

Türk devletleri arasında savunma sanayiinin öncelikli olduğunu belirten TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, "Savunma ve güvenlik konuları stratejik işbirliğimiz için önemli ve önceliklidir. Bu bilgi ve bu bilinçle hareket edeceğiz. TÜRKPA ülkeleri arasındaki kadim dostluk ve kardeşlik ilişkileri diplomatik ve çok boyutlu ilişkilerimizin köklü temelini oluşturmaktadır. Cumhurbaşkanlarımız, devlet başkanlarımız arasındaki dostane ilişkiler devletlerarası ilişkilerin en üst düzeyde gerçekleştiğini göstermektedir. Güçlü ve sarsılmaz ülkelerimizin güvenliğine katkı sağlamaktadır. Dostluk ve kardeşlik kara günlerde belli olur. Ülkelerin onlarca dostu vardır. Kriz halinde bu sayı çok aza inmekte, savaş sırasında yanınızda 2-3 dostunuz varsa çok şanslısınız. Bu bakımdan işbirliğimiz çok önemlidir" diye konuştu.

Türk devletleri açısından TÜRKPA'nın önemine değinen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise, "Öncelikle parlamenter diplomasi açısından milli savunma konusunda sizlerin bir araya gelmesi, bizim topyekun yürüttüğümüz dış politika, diplomasi faaliyetinde son derece önemli bir unsur. Batı dünyasında baktığınız zaman parlamenter diplomasiye baskı oluşturmada, pozisyon ilerletmede çok yoğun bir şekilde kullanmaktalar. Türk dünyasının da son zamanlarda TÜRKPA altında çeşitli konularda hem birbirleriyle paylaşma hem de zemin kazanmak için ilerlenmesi stratejik öneme haiz bir husus" ifadelerini kullandı.

Türk dünyasının her alanda olduğu gibi savunma ve güvenlik alanında da bütünleşmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Fidan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde yürüttüğümüz dış politikamız, ülkemizin ötesinde Türk dünyasında da barış, refah ve güvenliğe katkı sunarak Türk devrine bizi taşımaktadır. Sovyet işgalinin son bulması ile 90'lı yılların başında bağımsızlığını kazanan genç cumhuriyetler, Türk dünyasının teşkilatlanma geleneği sayesinde hızla devletleşme yoluna girmiş ve her alanda kapasitelerini güçlendirmiştir. Türkiye, Türk Cumhuriyetlerinin ulus devletleri sırasında konsolidasyonu sürecinde kardeşlerine destek vermiştir. Türk devletleri arasındaki ilişkiler ve bütünleşme süreci, ulus devletler arasındaki ilişkilerin ötesinde olmalıdır. Tarihin bize sunduğu fırsatlardan istifade ile ilerletilmelidir" açıklamasında bulundu.

"Yüksek ve kritik teknoloji alanları ekonominin lokomotifine dönüşmüş durumda"

Birlik ve beraberliğin güvenliğini perçinleyecek konunun savunma sanayiinden geçtiğini aktaran Bakan Fidan, "Türkiye, savunma sanayiinde işbirliği konusunda kardeş Türk devletlerine her türlü desteği sağlamaya her zaman hazır olmuştur. Yüksek ve kritik teknoloji alanları ekonominin lokomotifine dönüşmüş durumda. Yapay zeka gibi çığır açıcı teknolojiler, ekonomiden güvenliğe pek çok alanda oyun değişikliğinde faktör olarak günlük hayatımıza girmektedir" dedi.

"Türk devletleri ile ilişkilerimiz hedeflerimizin merkezinde yer almaktadır"

Dışişleri bakanı olarak göreve geldiğinde 4 temel hedef belirlediklerini dile getiren Bakan Fidan, "Bölge içinde barışı ve güvenliği tesis etmek, dış ilişkilerimizi yapısal zemine oturtmak, refah ortamını geliştirmek ve küresel hedeflerimizi ilerletmek. Türk devletleri ile ilişkilerimiz ve Türk dünyasının bütünleşmesinin daha iyi aşamalara taşınması, hedeflerimizin merkezinde yer almaktadır. Bu doğrultuda geçtiğimiz ay yapılan değişiklikle Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Orta Asya ve Türk Devletleri Teşkilatı Genel Müdürlüğünü kurduk. Bu düzenleme, Türk dünyasının bütünleşmesine daha yoğun katkıda bulunma hedefimizin ve dış politika

vizonumuzda Türk dünyasına atfettiğimiz önceliğin somut göstergesidir" ifadelerini kullandı. - ANKARA