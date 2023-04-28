TÜRKPA 12. Genel Kurulu sona erdi

TÜRKPA 12. Genel Kurulu Ankara'da gerçekleştirildi. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan meclis başkanlarının yanı sıra uluslararası kuruluşların yetkililerinin katıldığı toplantıda, TÜRKPA Komisyonları başkan ve başkan yardımcılarının seçimi yapıldı. KKTC gözlemci üye sıfatı kazandı ve Ankara Bildirisi imzalandı. Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova, Türkiye'nin deprem sonuçlarını ortadan kaldıracağını belirtirken, Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev TÜRKPA'nın enerji, göç ve gıda güvenliği konusunda tecrübe paylaşımında bulunması gerektiğini ifade etti.

'TÜRKİYE DEVLETİ, DEPREMİN MEYDANA GETİRDİĞİ SONUÇLARI ORTADAN KALDIRACAKTIR'

Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova, genel kurulda yaptığı konuşmada, kardeş ülkeler arasındaki ikili ve çoklu ilişkilerin her geçen gün daha da geliştiğini söyledi. Türkiye'de meydana gelen depremlerin, Azerbaycan halkını derinden sarstığını dile getiren Gafarova, depremin yaralarını sarmak için atılan ortak adımların TÜRKPA üyesi devletlerin kötü günde de dayanışma sergilediğini kanıtladığını söyledi. Gafarova, "Şüphe yok ki güçlü Türkiye Devleti, depremin meydana getirdiği sonuçları ortadan kaldıracaktır. 100'üncü yılını kutlayan Türkiye'nin özellikle son yıllarda elde ettiği siyasi, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişim, bunu dememize dayanak sağlıyor" dedi.

TÜRKPA 13'üncü Genel Kurul Toplantısı'nın 2024'te Azerbaycan'da yapılması kararlaştırıldı.

Besti KARALAR/ANKAR,