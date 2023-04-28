TÜRKPA 12. Genel Kurulu sona erdi
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TÜRKPA 12. Genel Kurulu Ankara'da gerçekleştirildi. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan meclis başkanlarının yanı sıra uluslararası kuruluşların yetkililerinin katıldığı toplantıda, TÜRKPA Komisyonları başkan ve başkan yardımcılarının seçimi yapıldı. KKTC gözlemci üye sıfatı kazandı ve Ankara Bildirisi imzalandı. Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova, Türkiye'nin deprem sonuçlarını ortadan kaldıracağını belirtirken, Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev TÜRKPA'nın enerji, göç ve gıda güvenliği konusunda tecrübe paylaşımında bulunması gerektiğini ifade etti.
'TÜRKİYE DEVLETİ, DEPREMİN MEYDANA GETİRDİĞİ SONUÇLARI ORTADAN KALDIRACAKTIR'
Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova, genel kurulda yaptığı konuşmada, kardeş ülkeler arasındaki ikili ve çoklu ilişkilerin her geçen gün daha da geliştiğini söyledi. Türkiye'de meydana gelen depremlerin, Azerbaycan halkını derinden sarstığını dile getiren Gafarova, depremin yaralarını sarmak için atılan ortak adımların TÜRKPA üyesi devletlerin kötü günde de dayanışma sergilediğini kanıtladığını söyledi. Gafarova, "Şüphe yok ki güçlü Türkiye Devleti, depremin meydana getirdiği sonuçları ortadan kaldıracaktır. 100'üncü yılını kutlayan Türkiye'nin özellikle son yıllarda elde ettiği siyasi, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişim, bunu dememize dayanak sağlıyor" dedi.'AZERBAYCAN, BÖLGEDE SÜRDÜRÜLEBİLİR BARIŞ VE İSTİKRARIN SAĞLANMASI İÇİN ÇABALARINI SÜRDÜRÜYOR'Gafarova, Azerbaycan'da, Karabağ Savaşı'ndan sonra mayın patlamaları nedeniyle yaklaşık 300 vatandaşın hayatını ya kaybettiğini ya da yaralandığını belirterek, "Azerbaycan, bölgede sürdürülebilir barış ve istikrarın sağlanması için çabalarını sürdürüyor. Maalesef Ermenistan, müzakere masasına dönmekten kaçınıyor, yalan iddialarla uluslararası kamuoyunu kandırmaya çalışıyor, sınırda ve geçici olarak Rus güçlerin yerleştirildiği Azerbaycan topraklarında askeri provokasyonları sürdürüyor. Azerbaycan, bu provokasyonları önlemek amacıyla Laçın-Hankendi yolunun başlangıcında, iki ülke sınırında sınır kontrol noktası kurmuştur. Bu, tüm uluslararası kurallara uygun yasal bir karardır ve hiç kimse buna müdahale edemez. Ermenistan, etnik ve ırki düşmanlığı teşvik ediyor. Bu ülkede Azerbaycan ve Türkiye bayrakları yakılıyor, Azerbaycanlı ve Türk siyasetçileri katleden Ermeni teröristlere anıt yapılıyor, esir Azerbaycan askerlerine insanlık dışı işkenceler yapılıyor. Ermenistan, bölgede sürdürülebilir barış, istikrar ve güvenlik oluşturulmasının tek yolunun Azerbaycan ve Türkiye ile sivil ilişkiler kurmaktan geçtiğini anlamalıdır" ifadelerini kullandı. Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev de TÜRKPA'nın enerji, göç ve gıda güvenliği konusunda tecrübe paylaşımında bulunması gerektiğini ifade etti. KKTC GÖZLEMCİ ÜYE SIFATI KAZANDITÜRKPA toplantısında KKTC, oy birliğiyle alınan kararla gözlemci üye sıfatı kazandı. KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre, alınan karardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "KKTC Meclisimizin TÜRKPA 12'nci Genel Kurulu'nun güçlü iradesiyle TÜRKPA'da gözlemci parlamento statüsü kazanması, ülkemiz açısından fevkalade önemli olmuştur" ifadelerini kullandı.Zorlu, 11 ili etkileyen depremin ardından, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk dünyasının, açılan derin yarayı el birliğiyle en hızlı şekilde kapatacak güce ve birliğe sahip olduğunu vurguladı.Türkiye, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 12. Genel Kurul toplantısında, Meclis Başkanlarının yanı sıra uluslararası kuruluşların yetkililerinin konuşma yaptığı, TÜRKPA Komisyonları başkan ve başkan yardımcılarının seçiminin yapıldığı, komisyon raporları, tavsiye kararları ile bütçenin kabul edildiği toplantı sonunda, 'TÜRKPA 12. Genel Kurulu'nun Ankara Bildirisi' imzalandı.
TÜRKPA 13'üncü Genel Kurul Toplantısı'nın 2024'te Azerbaycan'da yapılması kararlaştırıldı.
Besti KARALAR/ANKAR,