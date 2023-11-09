Türkmenistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Diyanet İşleri Başkanlığını ziyaret etti

Türkmenistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Yalkap Hojaguliyev, Diyanet İşleri Başkanlığını ziyaret etti.

Diyanetten yapılan açıklamaya göre, Hojaguliyev ve beraberindeki heyeti, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç karşıladı.

Görüşmeye çevrim içi katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanetin 100 yıllık bir tecrübeye sahip olduğunu belirtti.

Türkmenistan'da her alanda büyük gelişmelere şahit olduklarını ifade eden Erbaş, "Özellikle dini alan Diyanet alanındaki gelişmeler bizi çok mutlu ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığının tecrübesi Türkmenistan'da daha iyi noktalarda nasıl değerlendirilebilir? Bunun çalışmalarını yapıyoruz." diye konuştu.

Türkmenistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Hojaguliyev ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülkenin kardeşliklerinin çok eskiye dayandığını, Türkmen ve Türk halkının tarihi gelenekleri, dini ve dillerinin benzerliğinin buna şahit olduğunu vurguladı.