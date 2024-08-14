Türkmenistan ile Türkiye arasında ekonomik iş birliği görüşmeleri yapıldı

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Meredov ile Ankara'da görüştü. Basına kapalı görüşme sonrası Fidan ve Meredov başkanlığında heyetler arası görüşme yapıldı.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, görüşmede; imzalanacak yeni anlaşmalar, ekonomi alanında iş birliği ve 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ele alındı. Ayrıca, taşımacılığın kolaylaştırılmasına yönelik atılması gereken adımlar, Türkmen doğal gazının Türkiye'ye ve Avrupa pazarlarına iletilmesi konusundaki iş birliği imkanları ile Gazze'deki son durum ve Ukrayna'daki gelişmeler değerlendirildi.