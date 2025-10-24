Türkiye Yüzyılı Konut Projesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sizlerin karşısına yeni projelerle, yeni yatırımlarla çıkmanın...
Türkiye Yüzyılı Konut Projesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sizlerin karşısına yeni projelerle, yeni yatırımlarla çıkmanın bahtiyarlığı içerisindeyim" dedi.
Türkiye Yüzyılı Konut Projesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sizlerin karşısına yeni projelerle, yeni yatırımlarla çıkmanın bahtiyarlığı içerisindeyim" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika