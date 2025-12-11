Haberler

AK Parti geleceğin şehirlerine dair politikaların belirleneceği 'Odak Grup Çalışmaları'nı İstanbul'dan başlatıyor

AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı, İstanbul'da başlatacağı 'Odak Grup Çalışmaları' programıyla Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda sürdürülebilir ve katılımcı çevre ve şehircilik politikaları geliştirmeyi amaçlıyor.

AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda çevre ve şehircilik alanında bütüncül, sürdürülebilir ve katılımcı politikaların oluşturulması amacıyla hayata geçirilen 'Odak Grup Çalışmaları' programını İstanbul'da başlatıyor.

AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Odak Grup Çalışmaları' İstanbul'da başlıyor. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda çevre ve şehircilik alanında bütüncül, sürdürülebilir ve katılımcı politikaların geliştirilmesi amacıyla düzenlenen programda kamu yöneticileri, sivil toplum kuruluşları, akademi dünyası, saha uygulayıcıları ve yerel yöneticiler bir araya gelerek, İstanbul'un çevre ve şehircilik politikalarının tüm boyutlarını kapsamlı biçimde ele alacak. Programda ortak akıl ve istişare zemini oluşturulması hedefleniyor. Birçok uzmanın yer alacağı programda politika önerileri geliştirme, çevre, şehircilik, enerji, yeşil finans, tarım ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında yeni politika önerileri üretme, izleme ve değerlendirmeler yapılacak. Aynı zamanda mevcut projeler ve uygulamalar hakkında geri bildirim mekanizmaları oluşturulacak. Sahadan gelen verilerle politikalar güncellenecek, etki analizleri yürütülecek, uygulanan çevre ve şehircilik politikalarının toplumsal, ekonomik ve ekolojik etkileri analiz edilecek. Öte yandan toplum memnuniyetini ölçmek, vatandaşın beklentilerinin, memnuniyet düzeyinin ve önerilerinin sistematik biçimde değerlendirilmesi bekleniyor.

Türkiye Yüzyılı'nda yeni bir istişare platformu

Gerçekleştirilecek oturumda ilgili paydaş grubunun birikimini, tecrübesini ve önerilerini merkeze alarak Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun etkin, kapsayıcı ve sürdürülebilir politika önerilerinin oluşturulmasına katkı sağlanması hedefleniyor. Program, aynı zamanda 2025 yılının genel değerlendirmesini yapmak, yürütülen çalışmaların etkilerini analiz etmek ve gelecek yılın stratejik planına ışık tutacak yeni politika önceliklerini belirlemek amacıyla düzenlenecek. Böylece hem mevcut politikaların etkinliği izlenecek hem de gelecek dönemde atılacak adımlar somut öneriler doğrultusunda şekillenecek.

"Türkiye Yüzyılı Çevre ve Şehircilik Politikaları Buluşmaları"nın yalnızca mevcut politikaları tartışmakla kalmayarak, geleceğin şehirlerini, çevre yönetimini ve yeşil dönüşümünü şekillendirerek yeni bir istişare platformu işlevi görmesi bekleniyor. Program sonunda elde edilen önerilerin 'Türkiye Yüzyılı Çevre ve Şehircilik Politikaları Buluşmaları Sonuç Raporu'nda derlenerek, karar süreçlerine katkı sağlaması hedefleniyor. - ANKARA

