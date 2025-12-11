AK Parti, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda çevre ve şehircilik politikalarını ele alacak

AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı, ' Türkiye Yüzyılı ' vizyonu doğrultusunda çevre ve şehircilik alanında bütüncül, sürdürülebilir ve katılımcı politikalarının oluşturulması amacıyla hazırlanan Odak Grup Çalışmaları Programı'nı İstanbul'da başlatıyor.

Partiden yapılan açıklamaya göre; programda kamu yöneticileri, sivil toplum kuruluşları, akademi dünyası, saha uygulayıcıları ve yerel yöneticilerle bir araya gelinerek, İstanbul'un çevre ve şehircilik politikalarının tüm boyutları kapsamlı biçimde ele alınacak. Programda, ortak akıl ve istişare zemini oluşturmak hedefleniyor. Birçok uzmanın yer alacağı programda politika önerileri geliştirme, çevre, şehircilik, enerji, yeşil finans, tarım ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında yeni politika önerileri üretme, izleme ve değerlendirmeler yapılacak. Toplum memnuniyetinin ölçülmesi, vatandaşın beklentileri, memnuniyet düzeyi ve önerilerinin sistematik biçimde değerlendirilmesi bekleniyor.

PROGRAM SONUNDA RAPOR HAZIRLANACAK

Program aynı zamanda 2025 yılının genel değerlendirmesini yapmak, yürütülen çalışmaların etkilerini analiz etmek ve önümüzdeki yılın stratejik planına ışık tutacak yeni politika önceliklerini belirlemek amacıyla düzenlenecek. Böylece hem mevcut politikaların etkinliği izlenecek hem de gelecek dönemde atılacak adımlar somut öneriler doğrultusunda şekillenecek. Türkiye Yüzyılı Çevre ve Şehircilik Politikaları Buluşmaları'nın, yalnızca mevcut politikaları tartışmakla kalmayarak geleceğin şehirlerini, çevre yönetimini ve yeşil dönüşümünü şekillendirerek yeni bir istişare platformu işlevi görmesi bekleniyor. Program sonunda elde edilen öneriler, 'Türkiye Yüzyılı Çevre ve Şehircilik Politikaları Buluşmaları Sonuç Raporu'nda derlenerek karar süreçlerine katkı sağlayacak.