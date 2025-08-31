'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' sahada hız kazandı

Ak Parti Teşkilat Başkanlığı'nın ' Türkiye Yüzyılı Buluşmaları', ağustos ayında ivmesini artırarak sahada devam ediyor.

Ak Parti Teşkilat Başkanlığı tarafından 6 Ağustos'ta kamuoyuna duyurulan ve 8 Ağustos itibarıyla planlı şekilde başlayan Türkiye Yüzyılı Buluşmaları, sahada ivmesini artırarak ilerliyor. Teşkilat Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen süreçte bakanlar, milletvekilleri, MYK ve MKYK üyeleri tüm kademeleriyle sahada yer alıyor. Türkiye Yüzyılı Buluşmaları 25 il ve 267 ilçede yapıldı. Her programda Türkiye Yüzyılı vizyonunun temel başlıkları doğrudan vatandaşlara aktarıldı. Teşkilat mensupları, yerel ihtiyaç ve beklentileri yerinde dinleyerek çözüm odaklı bir yaklaşım sergiliyor ve her şehirde birlik ve beraberlik duygusunu daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.

Vatandaşlarla bire bir temas ediliyor

Her ziyaret; esnaf buluşmaları, hane ve mahalle ziyaretleri, çiftçi ve üretici görüşmeleri ile destekleniyor, STK'lar ve kanaat önderleriyle karşılıklı istişare toplantıları yapılıyor. Vatandaşların gündelik hayatına doğrudan dokunan başlıklarda bire bir temas kuruluyor. Yerinde tespit edilen öneri ve talepler, ilgili birimlere aktarılıyor.

'Terörsüz Türkiye' hedefi

Buluşmalar kapsamında en çok vurgulanan konu, 'Terörsüz Türkiye' hedefi. Programlara katılan isimler, yaptıkları değerlendirmelerde bu hedefin altını özellikle çiziyor. Terörsüz Türkiye hedefine yönelik olarak AK Parti Genel Başkan Vekili Hayati Yazıcı, terörün gölgesini Türkiye'nin gündeminden kalıcı olarak kaldırmakta kararlı olduklarını vurgularken; Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, her mahallede ve her ilçede kardeşlik iklimini büyüten bir saha çalışması yürütüldüğünün altını çizdi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise, hukuk ve demokrasi içinde kararlılıkla sürdürülen terörle mücadelenin milletin huzuru için tavizsiz devam edeceğini kaydetti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çocukların terörsüz bir geleceğe hazırlanmasının bu dönemin en temel önceliği olduğunu ifade etti. Bu anlayışla, buluşmaların yapıldığı illerde şehit ve gazi ailelerine hane ziyaretleri, taziye ve dayanışma programları düzenleniyor.

Eylül ayı içerisinde 81 ilde buluşmalar tamamlanacak

Programlar eylül ayı içerisinde 81 ilin tamamında sonlandırılacak. Sahadan toplanan geri bildirimler, il ve ilçe bazında kapsamlı bir analize tabi tutulacak. Elde edilen çıktılar, Türkiye Yüzyılı yol haritası vatandaşlardan gelen geri dönüşlere göre güncellenecek. Politika ve uygulama takvimi daha da somutlaştırılacak. - ANKARA