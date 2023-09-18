Türkiye'ye geçmeye çalışan PKK/KCK/PYD-YPG üyesi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan bir PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubunun hudut birlikleri tarafından yakalandığını duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubunun hudut birlikleri tarafından yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahsın PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.