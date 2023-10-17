Türkiye Yazarlar Birliği İsrail'i Kınadı

Türkiye Yazarlar Birliği tarafından, İsrail- Filistin çatışmasının 11. gününde yayımlanan bildiride İsrail kınandı.

Edebiyat dünyasından yazar, şair ve düşünürlerin imzaladığı "İsrail'in Soykırım Siyaseti Dünyayı Karanlık Bir Sona Sürüklüyor!" başlıklı bildiride, Gazze'de tarihin en zalim katliamının gerçekleştirildiği belirtilerek, "Filistin halkı aç, susuz ve elektriksiz bırakılıp üzerlerine fosfor bombaları yağdırılırken emperyalist devletler İsrail'in yanında saf tutup katilleri alkışlıyor. Siyonist teröristler, 'Artık Filistin'de okullar olmayacak, çünkü çocuk kalmayacak orada' diye çığlıklar atarken, İsrail uçakları çocuk hastanelerini bombalıyor. Vicdanın olmadığı yerde, değil medeniyetten insanlıktan dahi söz etmek mümkün değildir. Katliamlarını Filistinlilerin insan değil bir çeşit hayvan olduğunu öne sürerek meşrulaştırmak isteyen distopik bir terör devleti var karşımızda. Bölgeyi egemenliği altında tutmak için her aracı mübah gören bu katiller Machiavelli'nin zalim prensi Ferdinand'ın izinde insanlığı yok etmenin eşiğindeler." ifadeleri kullanıldı.

Bildiride ayrıca şunlar kaydedildi:

"İsrail için soykırımın netice değil, esas olduğunu görüyoruz. Zira bu devlet bölgenin yerli halkını yok etme zemininde varlığını inşa ediyor. Bunun için zaman zaman vesileler arıyor, sebeplerin peşinde koşuyor, bir intikam kurgusu yaratarak mazlum rolünde her şeyi yapma hakkını görüyor kendinde. Mehmet Akif Ersoy'un 'Tek dişi kalmış canavar' dediği bu sahte medeniyetin maskesi düşmüştür. Türkiye Yazarlar Birliği çatısı altında toplanmış yazarlar bu cürmün tanıkları olarak dünyaya seslenmeyi ağır bir sorumluluk olarak görmektedirler. Filistin halkı sahipsiz değildir. İnsan olmanın gereği olarak bu katliamı engellemek için elimizden gelen her şeyi yapmak zorundayız. İmam Şafii'nin doğduğu Gazze toprakları yalnız dualarımızı değil siyasi, askeri, ekonomik ve kültürel desteğimizi bekliyor. Ne kadar iman o kadar Kudüs!"

Bildiriyi imzalayanlar arasında Mehmet Doğan, İbrahim Ulvi Yavuz, Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Tarkan Zengin, Doç. Dr. Muhammet Enes Kala, Mehmet Kurtoğlu, Mehmet Tuğrul, Ali Kılcı, Osman Kayaer, Prof. Dr. Ali Osman Kurt, Prof. Dr. Hasan Yücel Başdemir, Prof. Dr. Münire Kevser Baş, Mahmut Bıyıklı, Ali Ural, Mahmut Erdemir ve Mehmet Sait Uluçay yer alıyor.

Yazarlar, ilim ve fikir insanları bildiriyi tasvip ettiklerini Türkiye Yazarlar Birliğinin iletişim adreslerine bildirmeleri halinde imzacılar listesine dahil edilecek.