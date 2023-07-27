Üye Girişi
Haberler

Türkiye ve Zimbab arasında askeri çerçeve anlaşması imzalandı

Politika Haberleri

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfınca düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF-2023 kapsamında Zimbab Savunma ve Savaş Gazileri İşleri Bakanı ile görüşerek askeri çerçeve anlaşması imzaladı.

Türkiye ve Zimbab arasında askeri çerçeve anlaşması imzalandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfınca bu sene 16'ıncısı düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF-2023 için bulunduğu TÜYAP'ta ikili görüşmeler gerçekleştiriyor. Bakan Güler, Zimbab Savunma ve Savaş Gazileri İşleri Bakanı Oppah CZ Muchinguri Kashırı ile de ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından iki ülke arasında askeri çerçeve anlaşması imzalandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Türkiye Politika Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title