Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfınca düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF-2023 kapsamında Zimbab Savunma ve Savaş Gazileri İşleri Bakanı ile görüşerek askeri çerçeve anlaşması imzaladı.

Türkiye ve Zimbab arasında askeri çerçeve anlaşması imzalandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfınca bu sene 16'ıncısı düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF-2023 için bulunduğu TÜYAP'ta ikili görüşmeler gerçekleştiriyor. Bakan Güler, Zimbab Savunma ve Savaş Gazileri İşleri Bakanı Oppah CZ Muchinguri Kashırı ile de ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından iki ülke arasında askeri çerçeve anlaşması imzalandı. - İSTANBUL