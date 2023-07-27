Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Zimbab ve Savunma ve Savaş Gazileri İşleri Bakanı Oppah CZ Muchinguri Kashırı arasında askeri çerçeve anlaşması imza töreni yapıldı.

- Türkiye ve Zimbab arasında askeri çerçeve anlaşması imza töreni yapıldı

İSTANBUL - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Zimbab ve Savunma ve Savaş Gazileri İşleri Bakanı Oppah CZ Muchinguri Kashırı arasında askeri çerçeve anlaşması imza töreni yapıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfınca bu sene 16'ıncısı düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF-2023 için bulunduğu TÜYAP'ta ikili görüşmeler gerçekleştiriyor. Bu çerçevede Güler Zimbab ve Savunma ve Savaş Gazileri İşleri Bakanı Oppah CZ Muchinguri Kashırı ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Türkiye ve Zımbab Hükümeti arasında askeri çerçeve anlaşması imza töreni yapıldı.