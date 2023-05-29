Türkiye ve Yunanistan Tatbikatlarını Taktik Eğitimlerle Değiştiriyor

Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında, her sene gerçekleştirilen tatbikatlar yerine taktik eğitimler gerçekleştirilecek. Yunanistan, Kataigis Tatbikatı'nın yerine küçük çaplı bir eğitim yaparken Türk Silahlı Kuvvetleri de Denizkurdu Tatbikatı'nın yerine taktik eğitimler gerçekleştirecek.

TÜRKİYE ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin pozitif gündemle geliştirilmesine yönelik karşılıklı önemli birer adım daha atıldı. Yunanistan, her sene gerçekleştirdiği Kataigis Tatbikatı'nın yerine küçük çaplı bir eğitim yaparken Türk Silahlı Kuvvetleri de Denizkurdu Tatbikatı'nın yerine taktik eğitimler gerçekleştirecek.

Türkiye'deki 6 Şubat depremleri ile Yunanistan'daki tren kazasının ardından iki ülke arasında tesis edilen olumlu havanın geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yunanistan tarafından her yıl tüm Ege Denizi'ni kapsayacak şekilde mayıs-haziran aylarında icra edilen Kataigis Tatbikatı yerine eğitim standartlarını idameye yönelik küçük çaplı faaliyetler yerine getirildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da son dönemde iki ülke arasındaki ilişkilerde yaşanan gelişmelere yönelik yaptığı değerlendirmelerde, Türkiye'nin hiçbir komşusuna karşı saldırgan tutum içinde olmadığını belirterek, "Uluslararası hukuk, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, diyalog ve barışçıl yol ve yöntemlerle sorunların çözülmesinden yanayız. 'Ege Denizi dostluk denizi olsun, zenginlikleri adil şekilde iki tarafın insanları paylaşsın, güven içinde, mutlu müreffeh şekilde yaşasınlar' diyoruz. İki ülke arasında turizm döneminde tatbikatların yapılmamasına yönelik moratoryum var. Bunu genişletmeye hazırız" ifadelerini kullanmıştı.