Türkiye ve Yunanistan Pozitif Gündem kapsamındaki Ortak Eylem Planı'nda 5. toplantıyı gerçekleştirdi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Konstantinos Fragogiannis, Atina'da iki ülke arasındaki Pozitif Gündem kapsamındaki Ortak Eylem Planı'na ilişkin 5'inci toplantıyı gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti arasında son dönemde gerçekleştirilen üst düzey toplantıların olumlu ikliminden hareketle, iki ülke liderlerinin görevlendirmeleri ve Dışişleri Bakanlarının üzerinde mutabık kaldıkları yol haritası doğrultusunda, Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcıları Büyükelçi Burak Akçapar ve Konstantinos Fragogiannis, 16 Ekim 2023 tarihinde Atina'da bir araya gelerek iki ülke arasındaki Pozitif Gündem kapsamındaki Ortak Eylem Planı'na ilişkin 5'inci toplantıyı gerçekleştirmişlerdir. İki taraf, 7 Aralık 2023 tarihinde Selanik'te gerçekleştirilecek 5'inci Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantısı için Pozitif Gündem'in ticari-ekonomik, turizm, ulaştırma, enerji, bilim ve teknoloji, tarım, çevre, sosyal güvenlik ve sağlık, gençlik, eğitim ve spor gibi başlıklarında somut çıktılar sağlamaya yönelik ortak hedeflerini bir kez daha teyit etmişlerdir. Aynı anlayışla, 17 Ekim 2023 tarihinde Dışişleri Bakan Yardımcıları Büyükelçi Burak Akçapar ve Büyükelçi Alexandra Papadopoulou düzenli siyasi istişarelerde bulunmuşlardır" ifadeleri kullanıldı.

Görüşmelerde ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı belirtilen açıklamada, "Görüşmelerde, ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konular ele alınmıştır. İki taraf, hem ikili hem de uluslararası düzeyde anlaşma ve işbirliği alanlarını tespit etmek amacıyla mevcut olumlu atmosfer üzerine inşa etme konusunda mutabık kalmışlardır. Taraflar, Aralık ayında gerçekleştirilecek olan YDİK'e yönelik hazırlıkların yanı sıra güven artırıcı önlemler ve istikşafi/istişari görüşmeler de dahil olmak üzere mevcut diyalog kanallarını gözden geçirmişlerdir. Bu bağlamda, iki taraf, ortak bir anlayışa varmak amacıyla bu diyalog kanallarını sürdürme konusundaki kararlılıklarını ifade etmişlerdir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA