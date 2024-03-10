Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcıları Ankara'da Buluşacak

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Alexandra Papadopoulou, 11 Mart'ta Ankara'da bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Alexandra Papadopoulou'nun 11 Mart'ta Ankara'da bir araya geleceğini duyurdu. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması bekleniyor. - ANKARA