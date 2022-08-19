Türkiye ve Ukrayna arasında Altyapı İyileştirmeye İlişkin Mutabakat Zaptı imzalandı

Türkiye ve Ukrayna arasında, Ukrayna'nın savaş sonrası yeniden inşası için Altyapı İyileştirmeye İlişkin Mutabakat Zaptı imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin davetine icabetle ülkenin batısındaki Lviv kentine geldi. Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana ilk kez ülkeye ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi Potocki Sarayı'nda Zelenskiy ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Erdoğan, Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres üçlü görüşmeye geçti. Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş, görüşme sonrasında Ukrayna'nın savaş sonrası yeniden inşası için Altyapı İyileştirmeye İlişkin Mutabakat Zaptı imzaladı.

"Türkiye bizim stratejik müttefikimiz"

Erdoğan'ın önemli ziyaretine ve Türkiye'nin desteğine ilişkin açıklama yapan Kubrakov, "Türkiye bizim stratejik müttefikimizdir. Türk ortaklarımıza, Rusya tarafından tahrip edilen altyapının yeniden inşa edilmesinde işbirliği yapma istekleri için minnettarız. Türkiye, özellikle Zaporijya ve Kremenchuk köprüleri başta olmak üzere yol ve köprülerin yapımında geniş deneyime sahip. Türkiye güvenilir bir ortak olarak kendini kanıtlamıştır. Bu nedenle yeniden yapılanma çalışmalarının pratik sonuçlarını kısa sürede bekliyoruz" dedi.

İlk proje belirlendi

Ukrayna Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "Özel projeler dışında Türk devletinin danışmanlık ve teknik yardım sağlaması öngürülmektedir" denildi. Açıklamada ayrıca, Ukrayna ve Türkiye'nin Ukrayna'nın yeniden inşa edilmesi için ortak bir grup oluşturulacağı aktarıldı. Hayata geçirilmesi beklenen ilk projenin ise, Bucha ve Irpin'i Kiev bölgesindeki Romanivka köyüne bağlayan bir köprü olması planlanıyor. - LVİV