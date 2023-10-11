Türkiye ve Türkmenistan arasında güçlü bağlar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkmenistan'da Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile katıldığı heyetlararası görüşmede, "Türkiye- Türkmenistan bir millet, iki devlet ruhuyla hareket eden sarsılmaz, güçlü bağlara sahip iki devlet" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkmenistan ziyaretini sürdürüyor. Bakan Fidan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile heyetlararası görüşmeye katıldı. Bakan Fidan görüşmede yaptığı konuşmada ev sahipliği için mevkidaşı Meredov'a teşekkür etti. Fidan, "Dışişleri Bakanı olarak heyetimle beraber Türkmenistan'da bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Sabah, Devlet Başkanı Sayın Serdar Berdimuhammedov tarafından kabul edildim. Çok stratejik ve güzel bir görüşme oldu. Önemli konulara temas edildi. Kendisinin Türkmenistan ve bölgemiz için olan barışçıl vizyonunu dinledik. Gerçekten çok ilham vericiydi. Biliyorsunuz geçen sene Aralık ayında üçlü zirvede Azerbaycan-Türkiye-Türkmenistan liderleri, kararlar aldılar. Biz de bu ziyaretimizde bu kararların altını nasıl doldurabiliriz, kararların uygulanmasında hangi noktalara vardık, onu sizinle beraber konuşacağız" dedi.

"Türkiye-Türkmenistan bir millet, iki devlet ruhuyla hareket eden iki devlet"

Fidan, "İkili ilişkilerimiz ifade ettiğiniz gibi gerçekten son derece güçlü ve sağlam. Bunu daha da ilerletmenin, kurumsallaştırmanın ve yeni ilişki alanları açmanın arayışı içerisindeyiz. Türkiye-Türkmenistan bir millet, iki devlet ruhuyla hareket eden sarsılmaz, güçlü bağlara sahip iki devlet ve bu iki devletin modern zamanlarda ortaya koyacağı iş birliği, çalışma, profesyonellik, aramızda zaten mevcut olan kardeşlik bağlarını daha da güçlendirecektir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Türkmenistan arasında iş birliği programı

Bakan Fidan ve Meredov ayrıca, Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı arasında 2024-2025 İş Birliği Programı'na imza attı. - AŞKABAT