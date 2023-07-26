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Türkiye ve Tacikistan Arasında Askeri Mali İş Birliği Anlaşması İmzalandı

Politika Haberleri

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Tacikistan Savunma Bakanı Orgeneral Şerali Mirzo arasında askeri mali iş birliği anlaşması ile nakdi yardım uygulama protokolü imzalandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Tacikistan Savunma Bakanı Orgeneral Şerali Mirzo arasında askeri mali iş birliği anlaşması ile nakdi yardım uygulama protokolü imzalandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfınca bu yıl 16'ıncısı düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF-2023 için bulunduğu TÜYAP'ta ikili görüşmeler gerçekleştiriyor. Bu çerçevede Tacikistan Savunma Bakanı Orgeneral Şerali Mirzo ile bir araya gelen Güler, görüşmenin ardından konuk bakan ile düzenlenen imza törenine katıldı. Türkiye ve Tacikistan arasında askeri mali iş birliği anlaşması ile nakdi yardım uygulama protokolü imzalandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Orgeneral Türkiye Politika Haberler

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