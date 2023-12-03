Türkiye ve Suudi Arabistan Tarım Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı İmzaladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Suudi Arabistan Çevre, Su ve Tarım Bakanı Abdulrahman Al-Fadhli ile görüşerek 'Tarım Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı'nı imzaladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Riyad'da Suudi Arabistan Çevre, Su ve Tarım Bakanı Abdulrahman Al-Fadhli ile görüştü.

Bakan Yumaklı, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan Çevre, Su ve Tarım Bakanı Sayın Abdulrahman Al-Fadhli ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemiz sonunda imzaladığımız 'Tarım Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.