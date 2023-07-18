Türkiye ve Suudi Arabistan arasında medya ve iletişim anlaşması imzalandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Enformasyon Bakanlığı arasında imzalanan anlaşmanın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı ile Suudi Arabistan Enformasyon Bakanlığı arasında imzalanan, iki ülkenin medya ve iletişim alanlarında ilişkilerini geliştirmeyi ve işbirliğini artırmayı amaçlayan anlaşmanın, hayırlı olması temennisinde bulundu.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suudi Arabistan ziyareti kapsamında, Suudi Arabistan Medya Bakanı Salman bin Yusuf Al-Dawsari ile "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Enformasyon Bakanlığı Arasında İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı imzaladıklarını belirtti.

Fahrettin Altun, iki ülke arasında medya ve iletişim alanlarında ilişkileri geliştirmeyi ve işbirliğini artırmayı amaçlayan anlaşmanın, hayırlı uğurlu olmasını diledi.