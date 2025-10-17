Türkiye ve Suriye Arasında İstihdam İş Birliği Gelişiyor

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Katar'ın başkenti Doha'daki resmi temasları kapsamında Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabawat ile bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dost ve kardeş ülke Suriye'nin Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Sayın Hind Kabawat ile Doha'da yaptığımız görüşmede, Bakanlıklarımız arasındaki iş birliğini güçlendirecek adımlarımızı değerlendirdik. Önümüzdeki dönemde imzalayacağımız Mutabakat Zaptı'nın esaslarını belirledik. Her zaman olduğu gibi yeniden imar sürecinde de kardeş Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.