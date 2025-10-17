Haberler

Türkiye ve Suriye Arasında İstihdam İş Birliği Gelişiyor

Türkiye ve Suriye Arasında İstihdam İş Birliği Gelişiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Doha'da Suriye'nin Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabawat ile görüştü. İki ülke arasında iş birliğini güçlendirmek için önemli adımlar atılacağı açıklandı.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Katar'ın başkenti Doha'daki resmi temasları kapsamında Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabawat ile bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dost ve kardeş ülke Suriye'nin Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Sayın Hind Kabawat ile Doha'da yaptığımız görüşmede, Bakanlıklarımız arasındaki iş birliğini güçlendirecek adımlarımızı değerlendirdik. Önümüzdeki dönemde imzalayacağımız Mutabakat Zaptı'nın esaslarını belirledik. Her zaman olduğu gibi yeniden imar sürecinde de kardeş Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu

Milyonlarca memurun fazla mesai ücreti belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sibel Can torun sevincini yaşıyor

Haber ABD'den geldi! Sibel Can cephesinde büyük mutluluk
Öğretmen kızını boğarak öldüren anne ilk kez hakim karşısında! Anlattıkları kan dondurdu

Öğretmen kızını boğarak öldürmüştü! Anlattıkları kan dondurdu
Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan Galatasaray'a yeşil ışık

Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan G.Saray'a yeşil ışık
Milliler, Dünya Kupası'nda adeta para basacak

Milliler, Dünya Kupası'nda adeta para basacak
Sibel Can torun sevincini yaşıyor

Haber ABD'den geldi! Sibel Can cephesinde büyük mutluluk
İsrailli general, 'Karşımızda Türkiye var' deyip yeni savaşın yerini işaret etti

"Karşımızda Türkiye var" deyip yeni savaşın yerini işaret etti
Komşusunun oğlunu video çekerek ifşa etti: Ne olur yardım edin

Komşusunun oğlunu video çekerek ifşa etti: Ne olur yardım edin
Taraftarlar çıldıracak! Barış'ı alamayan takım gözünü Icardi'ye dikti

Galatasaray taraftarını korkutan haber
Türkiye, Dünya Kupası'na direkt katılabilir! Tüm gözler o maçta

Dünya Kupası'na direkt gidebiliriz! Tüm gözler o maçta
Şahika Ercümen'den Gazze'ye destek: 107 metrelik tarihi dalış

Rekoru kırdı, mesajı dünyaya verdi: Gazze nefes alsın!
Evine çağırdığı arkadaşını kılıçla rehin aldı

Kenti ayağa kaldıran olay! Önce evine çağırdı sonra kılıçla rehin aldı
Fazıl Say ve Aslıhan And dünyaevine girdi

Sanat dünyasının usta ismi üçüncü kez dünyaevine girdi
Zehra Güneş'in kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğrafla olay yarattı

Kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğraf olay yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.