Türkiye ve Suriye Arasında Güvenlik İş Birliği Toplantısı Ankara'da Gerçekleştirilecek

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ile Suriye arasında, güvenlik alanındaki iş birliği ve güncel gelişmelerin ele alınacağı toplantının yarın Ankara'da gerçekleştirileceği belirtildi. Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Suriyeli muhataplarının katılacağı bildirildi.