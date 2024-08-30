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Türkiye ve Slovenya Arasında Stratejik Eylem Planı İmzalandı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Slovenya'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında iki ülke arasında 3 yıllık Stratejik Eylem Planı imzalandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Slovenya'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında iki ülke arasında 3 yıllık Stratejik Eylem Planı imzalandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Slovenya'nın başkenti Lübliyana'ya resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Bakan Fidan'ın Slovenya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Tanja Fajon ile gerçekleştirdiği görüşmede 2024-2026 Stratejik Eylem Planı imzalandı. Fajon konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu belge, mükemmel ikili ilişkileri teyit ediyor ve orta vadede iş birliğimizin gidişatını ortaya koyuyor" ifadesini kullandı.

Bakan Fidan ise Fajon ile gerçekleştirdiği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "İlişkilerimizi her alanda daha da ileriye götürmek için neler yapabileceğimizi ele aldık. Bu çerçevede iş birliğimizi, temas ve istişarelerimizi artırma konusunda karşılıklı irademizi teyit ettik. Bu kararlılığımızın bir göstergesi olarak az önce 2024-2026 dönemi için bir eylem planı hazırladık ve imzaladık. Bu eylem planı ikili ilişkilerimize belirgin bir ivme kazandıracak. Bu sayede somut ve planlı adımlarla ilişkilerimizi her alanda geliştirme imkanı bulacağız" dedi. - LYUBLYANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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