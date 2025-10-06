Haberler

Türkiye ve Senegal Askeri İşbirliğini Geliştiriyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Senegal Silahlı Kuvvetler Bakanı Birame Diop ile görüşerek, iki ülke arasında askeri eğitimi ve desteği sağlayacak bir mutabakat zaptı imzaladı.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Senegal Silahlı Kuvvetler Bakanı Birame Diop ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Senegal Silahlı Kuvvetler Bakanı Birame Diop'u Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı. Bakan Yaşar Güler ve Senegalli mevkidaşı, baş başa görüşme sonrası heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Toplantı sonrası her iki bakan tarafından 'Türkiye Cumhuriyeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Senegal Silahlı Kuvvetlerine Arama Kurtarma ve Deniz Gözetimi Eğitimi ve Desteği Sağlanmasına İlişkin Mutabakat Zaptı' imzalandı.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle geri ödeyecekler

Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle ödeyecekler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD savaş gemilerini gönderdi, Maduro Papa'dan yardım talep etti

ABD ülkeye gemilerini yolladı, devlet başkanı Papa'dan yardım istedi
Zorunlu eğitim süresi değişiyor: İşte Erdoğan'a sunulacak yeni modelin detayları

Zorunlu eğitim süresi değişiyor: İşte yeni modelin detayları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.