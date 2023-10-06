Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar tarafından imzalanan askeri çerçeve anlaşması, Ankara'da gerçekleşen törenle resmiyet kazandı. İki bakanın baş başa görüşmesinin ardından imzalanan anlaşma, Türkiye ve Romanya arasındaki savunma işbirliğini güçlendirecek.

Türkiye ve Romanya Arasında Askeri Çerçeve Anlaşması İmzalandı

Türkiye ve Romanya arasındaki "Askeri Çerçeve Anlaşması", Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar tarafından imzalandı.

Güler, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Tilvar'ı, Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı.

Askeri bandonun iki ülke ulusal marşlarını çaldığı, konuk Bakan'ın onur kıtasını selamladığı törenin ardından iki Bakan önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

Görüşmenin ardından Güler ve Tilvar, Türkiye ve Romanya arasındaki "Askeri Çerçeve Anlaşması"nı imzaladı.