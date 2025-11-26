Türkiye ve Pakistan Sağlık Alanında İşbirliği Yapacak

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 11. Türk Tıp Dünyası Kurultayı kapsamında Pakistan Sağlık Bakanı Seyid Mustafa Kemal ile bir araya geldi.

Bakan Memişoğlu, görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Dost ve kardeş Pakistan'ın Sağlık Bakanı Sayın Seyid Mustafa Kemal??????? ile 11. Türk Tıp Dünyası Kurultayı vesilesiyle bir araya gelme fırsatı bulduk. Türkiye ile Pakistan arasındaki köklü ve güçlü ilişkilere, sağlık alanındaki işbirliklerimize ilişkin istişarelerde bulunduk. Görüşmemizin sağlık işbirliklerimizi daha da güçlendireceğine yürekten inanıyorum."