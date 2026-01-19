Haberler

Türkiye-Özbekistan 4+4 mekanizması ilk toplantısı, Ankara'da düzenlenecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan liderliğindeki Türk heyeti, Özbekistan ile siyasi ve ekonomik iş birliğini geliştirmek için önemli adımlar atmayı planlıyor. 4+4 Mekanizması toplantısında ticaret hacminin artırılması gibi konular ele alınacak.

TÜRKİYE- Özbekistan Ortak Stratejik Planlama Grubu (OSPG) 4'üncü Toplantısı ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın katılımı ile düzenlenecek 4+4 Mekanizması 1'inci Toplantısı, yarın Ankara'da gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Fidan'ın görüşmelerde, iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin mükemmel düzeyde seyrettiğini vurgulaması ve bu çerçevede, ticaretten ekonomiye, enerjiden sağlık ve kültürel alanlara kadar iş birliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımları ele alması bekleniyor.

HAZAR GEÇİŞLİ DOĞU-BATI ORTA KORİDORU ELE ALINACAK

Bakan Fidan'ın, 2025 yılında 3 milyar dolara yaklaşan ticaret hacminin, her iki ülke Cumhurbaşkanlarının koyduğu ortak hedef doğrultusunda 5 milyar dolara çıkarılmasına yönelik çalışmaların yoğunlaşması gerektiğini ifade etmesi, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) başta olmak üzere, çok taraflı platformlarda iş birliğinin güçlendirilmesinin önem taşıdığını belirtmesi öngörülüyor. Fidan'ın ayrıca Türkiye ile Özbekistan arasında askeri ve savunma sanayi iş birliği ile terörizm ve örgütlü suçlarla mücadele alanlarında iş birliğini derinleştirmeye yönelik gayretlerin sürdürülmesi gerektiğini kaydetmesi bekleniyor. 'Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru'nun tamamen işlevsel hale getirilmesi için Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan 3'lü Bakanlar Mekanizması çerçevesindeki çalışmaların devam etmesinin elzem olduğunun altını çizmesi beklenen Fidan'ın, Afganistan ve Filistin meselesi dahil bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında Özbek muhataplarıyla fikir alışverişinde bulunması öngörülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Terör örgütü SDG'den İsrail'e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail'e skandal çağrı
Kocasına ihanet eden kadın, sosyal medya kullanıcılarından yardım istedi

Kocasına ihanet edip sosyal medyadan yardım istedi
Cevabı sorunun içindeydi! Yarışmacının Milyoner'den elendiği soruya bakın

Cevabı sorunun içindeydi! Milyoner'den elendiği soruya bakın
Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel'den sürpriz hamle

Süper Lig devinin kalecisiyle yaşadığı aşk kısa sürdü
Terör örgütü SDG'den İsrail'e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail'e skandal çağrı
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa! Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç'e milyonluk harcama kalemleri soruldu

Eleştirilerin odağındaki isme milyonluk harcama kalemleri soruldu
Mane sahadan çekilen takımı tek cümlesiyle geri döndürmüş

Mane sahadan çekilen takımı tek cümlesiyle geri döndürmüş