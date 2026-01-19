Türkiye-Özbekistan 4+4 mekanizması ilk toplantısı, Ankara'da düzenlenecek
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan liderliğindeki Türk heyeti, Özbekistan ile siyasi ve ekonomik iş birliğini geliştirmek için önemli adımlar atmayı planlıyor. 4+4 Mekanizması toplantısında ticaret hacminin artırılması gibi konular ele alınacak.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Fidan'ın görüşmelerde, iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin mükemmel düzeyde seyrettiğini vurgulaması ve bu çerçevede, ticaretten ekonomiye, enerjiden sağlık ve kültürel alanlara kadar iş birliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımları ele alması bekleniyor.
HAZAR GEÇİŞLİ DOĞU-BATI ORTA KORİDORU ELE ALINACAK
Bakan Fidan'ın, 2025 yılında 3 milyar dolara yaklaşan ticaret hacminin, her iki ülke Cumhurbaşkanlarının koyduğu ortak hedef doğrultusunda 5 milyar dolara çıkarılmasına yönelik çalışmaların yoğunlaşması gerektiğini ifade etmesi, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) başta olmak üzere, çok taraflı platformlarda iş birliğinin güçlendirilmesinin önem taşıdığını belirtmesi öngörülüyor. Fidan'ın ayrıca Türkiye ile Özbekistan arasında askeri ve savunma sanayi iş birliği ile terörizm ve örgütlü suçlarla mücadele alanlarında iş birliğini derinleştirmeye yönelik gayretlerin sürdürülmesi gerektiğini kaydetmesi bekleniyor. 'Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru'nun tamamen işlevsel hale getirilmesi için Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan 3'lü Bakanlar Mekanizması çerçevesindeki çalışmaların devam etmesinin elzem olduğunun altını çizmesi beklenen Fidan'ın, Afganistan ve Filistin meselesi dahil bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında Özbek muhataplarıyla fikir alışverişinde bulunması öngörülüyor.