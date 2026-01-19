Türkiye-Özbekistan 4+4 mekanizması ilk toplantısı, Ankara'da düzenlenecek

TÜRKİYE- Özbekistan Ortak Stratejik Planlama Grubu (OSPG) 4'üncü Toplantısı ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın katılımı ile düzenlenecek 4+4 Mekanizması 1'inci Toplantısı, yarın Ankara'da gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Fidan'ın görüşmelerde, iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin mükemmel düzeyde seyrettiğini vurgulaması ve bu çerçevede, ticaretten ekonomiye, enerjiden sağlık ve kültürel alanlara kadar iş birliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımları ele alması bekleniyor.

HAZAR GEÇİŞLİ DOĞU-BATI ORTA KORİDORU ELE ALINACAK

Bakan Fidan'ın, 2025 yılında 3 milyar dolara yaklaşan ticaret hacminin, her iki ülke Cumhurbaşkanlarının koyduğu ortak hedef doğrultusunda 5 milyar dolara çıkarılmasına yönelik çalışmaların yoğunlaşması gerektiğini ifade etmesi, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) başta olmak üzere, çok taraflı platformlarda iş birliğinin güçlendirilmesinin önem taşıdığını belirtmesi öngörülüyor. Fidan'ın ayrıca Türkiye ile Özbekistan arasında askeri ve savunma sanayi iş birliği ile terörizm ve örgütlü suçlarla mücadele alanlarında iş birliğini derinleştirmeye yönelik gayretlerin sürdürülmesi gerektiğini kaydetmesi bekleniyor. 'Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru'nun tamamen işlevsel hale getirilmesi için Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan 3'lü Bakanlar Mekanizması çerçevesindeki çalışmaların devam etmesinin elzem olduğunun altını çizmesi beklenen Fidan'ın, Afganistan ve Filistin meselesi dahil bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında Özbek muhataplarıyla fikir alışverişinde bulunması öngörülüyor.