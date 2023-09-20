Türkiye ve Moğolistan arasında uçuşlar ve ulaşım ağlarının geliştirilmesi kararı alındı

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay'ın Moğolistan Ulusal Meclisi heyetiyle yaptığı görüşmede, iki ülke arasında uçuşların artırılması ve kara-demir yolu ağlarının geliştirilmesi konusunda ortak çalışma kararı alındı. Ayrıca, turizm, tarım ve FETÖ ile mücadele konuları da ele alındı.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay'ın Moğolistan Ulusal Meclisi heyetiyle görüşmesinde, iki ülke arasında uçuşların karşılıklı artırılması, İpek Yolu ve Orta Koridor'un canlandırılması için kara ve demir yolu ağlarının geliştirilmesi konularında ortak çalışma yapılması kararı alındı.

Alınan bilgiye göre, Oktay'ın bugün Moğolistan Ulusal Meclisi Güvenlik ve Dış Politika Daimi Komisyonu Başkanı Byambasuren Enkh-Amgalan ve komisyon üyesi Moğol milletvekilleriyle Meclis'te yaptığı görüşmede, parlamentolararası ilişkilerin geliştirilmesi üzerinde duruldu.

İkili ilişkilerin seviyesinin yükseltilmesi ve her alanda geliştirilmesi, Türk Hava Yolları ve MIAT'ın uçuşlarının karşılıklı artırılması, kargo uçuşlarının artırılması, İpek Yolu ve Orta Koridor'un canlandırılması için kara ve demir yolu ağlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi konusunda birlikte çalışılması kararı alınan görüşmede, turizm alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi, tarım ve hayvancılık alanında işbirliği yapılması konuları da ele alındı.

Görüşmede ayrıca, FETÖ ile mücadelede de ortak kanı oluştu.