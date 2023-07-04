Türkiye ve Mısır Karşılıklı Büyükelçi Atıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ve Mısır'ın güçlü ülkeler olduğunu ve birbirlerinden ayrı kalmalarının lüks olmadığını belirtti. Bugün alınan ortak kararla, Mısır ve Türkiye arasında karşılıklı büyükelçi atanacağı açıklandı.

Dışişleri Bakanı Fidan: "Türkiye ve Mısır bölgelerinde güçlü ülkelerdir, bu iki ülkenin birbirlerinden ayrı kalma lüksü yoktur"

Bugün aldığımız ortak kararla, Mısır ve Türkiye arasında karşılıklı büyükelçi atıyoruz"

"Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e yapılan aşağılık saldırıyı ve uyarılarımıza rağmen bu saldırıya göz yumulmasını bir kez daha kuvvetle kınıyoruz"

ANKARA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ürdünlü mevkidaşı ile ortak basın açıklaması yaptı. Bakan Fidan, "Dışişleri Bakanı Fidan: "Türkiye ve Mısır bölgelerinde güçlü ülkelerdir. İki kardeş ülkedir, bu iki ülkenin birbirlerinden ayrı kalma lüksü yoktur. Bugün aldığımız ortak kararla, Mısır ve Türkiye arasında karşılıklı büyükelçi atıyoruz" dedi.