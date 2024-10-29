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Türkiye ve Kuzey Makedonya Ekonomik İş Birliğini Geliştiriyor

Türkiye ve Kuzey Makedonya Ekonomik İş Birliğini Geliştiriyor
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kuzey Makedonya Ekonomi ve Çalışma Bakanı Besar Durmusi ile Ankara'da bir araya gelerek iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri ve iş birliği alanlarını ele aldı.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Kuzey Makedonya Ekonomi ve Çalışma Bakanı Besar Durmusi ile Ankara'da bir araya geldi.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Ticaret Bakanlığımızda Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Ekonomi ve Çalışma Bakanı Besar Durmusi ile bir araya gelerek, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri ve önümüzdeki dönemde birlikte atacağımız adımları ele aldık. Türkiye olarak, firmalarımızın önemli yatırımcı gruplar arasında yer aldığı ve en büyük 7'nci ticaret ortağı olduğumuz Kuzey Makedonya ile ikili ticaret hacmimizi artırmaya ve başta savunma sanayi olmak üzere iş birliği alanlarımızı güçlendirmeye büyük bir önem veriyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantımızın ikili iş birliğimizin derinleşmesine katkı sağlamasını temenni ediyor, Cumhuriyetimizin 101'inci yılını kutladığımız bu şanlı günde misafirimiz olan kıymetli Bakanı ve heyetini ağırlamaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Uluslararası İlişkiler Ticaret Bakanı Ömer Bolat Makedonya Politika Ekonomi Türkiye Ankara

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