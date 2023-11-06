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Türkiye ve Kore arasında enerji iş birliği görüşüldü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Won Ik Lee ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede, nükleer enerji de dahil olmak üzere iki ülke arasında enerji alanındaki iş birliği imkanları değerlendirildi.