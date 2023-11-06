Türkiye ve Kore arasında enerji iş birliği görüşüldü
- Güncelleme:
Politika Haberleri
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Won Ik Lee ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede, nükleer enerji de dahil olmak üzere iki ülke arasında enerji alanındaki iş birliği imkanları değerlendirildi.
ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Won Ik Lee ile görüşme gerçekleştirdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Won Ik Lee ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Görüşmede; nükleer enerji de dahil olmak üzere iki ülke arasında enerji alanındaki iş birliği imkanlarını değerlendirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika