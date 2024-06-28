Türkiye ve KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanları Görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyonoğlu ile görüştü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, KKTC'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Işıkhan, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ile ikili ve heyetlararası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da hazır bulundu. KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Gardiyanoğlu konuşmasına, "KKTC çalışma hayatına yön vermektesiniz. Tüm yardımlarınız için teşekkür ederiz" diyerek başladı. Çalışma hayatında iş sağlığı ve güvenliğine önem verdiklerini, bu alanda denetimleri artırdıklarını söyleyen Gardiyanoğlu, aldıkları tedbirler doğrultusunda iş kazaları ve ölümlü iş kazalarında ciddi düşüşler yaşanmasını sağladıklarını belirtti. Gardiyanoğlu, Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'na da destek ve yardımları için teşekkür etti.

Bugün yapılacak iş toplantısında projelerini sunacaklarını dile getiren Gardiyanoğlu, daha hızlı, modern, çağdaş bir şekilde yola devam edeceklerine inandığını belirtti.

"Kıbrıs Türk halkının refah seviyesinin yükseltilmesi öncelikli hedefimiz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise her alanda iş birliğinin gelişmesi için yoğun çalışmaların devam ettiğini söyledi. Işıkhan, "KKTC'nin tanınması ve uluslararası toplumda hak ettiği yere gelmesi en büyük arzumuzdur. Kıbrıs meselesi milli davamızdır" dedi.

Kıbrıs Türk halkının refah seviyesinin yükseltilmesinin öncelikli hedefleri olduğunu belirten Işıkhan, Kıbrıs'ta barışın Mutlu Barış Harekatı ile sağlandığını, harekatın 50. yılı kutlamalarının tüm bunları hatırlama ve dünyaya hatırlatmak için bir fırsat olduğunu ifade etti. Işıkhan, Türkiye'nin garantör ve anavatan olarak KKTC'nin yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini söyledi. Bakanlıklar arası işbirliğini somut ve sonuç odaklı sürdürmeyi hedeflediklerini belirten Işıkhan, yürürlükteki Sosyal Güvenlik Anlaşması, Bakanlıklar Arası İşbirliği Anlaşması, İş Gücü Anlaşması'nın bu işbirliğinin temel unsurları olduğunu kaydetti. Işıkhan, 2017'de imzalanan yeni iş birliği anlaşmasının Meclis gündemine alındığını söyleyerek, anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle 1987'den beri yürüklükte olan İş Gücü Anlaşması yerine günün ihtiyaçlarına daha rahat cevap veren bir İş Gücü Anlaşması'nın yürürlüğe girmiş olacağını belirtti. İş birliği anlaşmaları ve uygulamalarla ilgili bilgi veren Işıkhan, yapılan anlaşmalar doğrultusunda Devlet Laboratuvarı'nın faaliyetini teminen hazırlanan raporların KKTC'deki yetkililerle paylaşıldığını söyleyerek, laboratuvarın en yakın zamanda faaliyetlerine tam kapasite olarak başlamasını diledi.

Nalbantoğlu, Medula sistemi için pilot hastane olarak belirlendi

Işıkhan, kayıt dışı istihdamın önlenmesi, sağlık hizmetleri veri altyapısı sistemi olan Medula sisteminin özel ve kamu tüm KKTC hastanelerinde kullanılmasının sağlanması, sosyal güvenliğe ilişkin altyapının geliştirilmesi gibi konularda işbirliği potansiyelinin değerlendirilmesi ve eylem planı maddelerinin hayata geçirilmesi temennisinde bulundu. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin Medula sistemi uygulaması için pilot hastane olarak seçildiğini dile getiren Işıkhan, bu yöndeki teknik hazırlıkların tamamlandığını belirtti. İki ülkede kaydedilen mevzuat değişiklikleri nedeniyle ülkeler arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşması'nın tadil edilerek 1 Ekim'de yürürlüğe girdiğini hatırlatan Işıkhan, sigortalılar ve işverenlere ilave hak ve kolaylıklar sağlandığını kaydetti. Işıkhan, karşılıklı deneyimlerin paylaşılması ve ortak çalışmaların sürdürülmesinin öncelikleri arasında bulunduğunu belirtti.

Işıkhan, görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Ülkelerimiz arasındaki mevcut derin iş birliğini başta istihdam, sosyal güvenlik ve iş sağlığı güvenliği gibi temel konularda güçlendireceğiz. Ada'nın asli unsuru Kıbrıs Türklerinin huzur ve refahını sağlamak adına her adımı atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - LEFKOŞA