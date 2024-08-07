Türkiye ve Kazakistan, teknoloji alanında iş birliğini derinleştirecek

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kazakistan Cumhuriyeti Havacılık ve Uzay Sanayii Bakanı Zhaslan Madiyev ile görüştü.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kazakistan Cumhuriyeti Dijital Kalkınma, İnovasyon, Havacılık ve Uzay Sanayii Bakanı Zhaslan Madiyev ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, "Türk Devletleri Teşkilatı kapsamında ve ikili düzeyde yapay zeka, uzay ve uydu teknolojileri, teknoloji girişimciliği ve yenilik alanlarında iş birliğimizi derinleştirme konusunda mutabık kaldık. Bu bağlamda, ortak projeler ve karşılıklı bilgi paylaşımı ile önemli adımlar atacağımıza inanıyorum. İkili ve çok taraflı iş birliğimizin ahdi zeminini güçlendirecek anlaşmaların yakın zamanda imzalanması yönünde tam bir görüş birliği sağladık. Bu iş birliği, bölgemizin teknoloji ve inovasyon alanındaki potansiyelini daha da artıracaktır" ifadelerini kullandı.