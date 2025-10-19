Türkiye ve Katar'ın Arabuluculuğunda Afganistan-Pakistan Arasında Ateşkes

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Afganistan ve Pakistan arasında Türkiye ve Katar'ın arabuluculuğunda Doha'da yapılan görüşmelerde ateşkes sağlanmasını memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.

"Afganistan ve Pakistan arasında Türkiye ve Katar'ın arabuluculuğunda Doha'da yapılan görüşmelerde ateşkes sağlanması ve iki taraf arasında barış ve istikrarın güçlendirilmesi için mekanizmalar tesis edilmesi kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Söz konusu görüşmelere ev sahipliği de yapan Katar'ın çabalarını takdir ediyoruz. Türkiye, iki kardeş ülke arasında ve bölgede kalıcı barış ve istikrar sağlanmasına yönelik çabalara destek vermeye devam edecektir." - ANKARA